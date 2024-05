A három sportág mérkőzései már a reggeli óráktól zajlottak a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központ pályáin, de számos kiegészítő program is várta a fiatalokat. A résztvevők egy beszélgetést is hallhattak Fejes Dóra sportpszichológussal a futásterápiáról és megismerkedhettek Bocska Anna Kamilla 16 esztendős székesfehérvári légtornász világbajnok pályafutásával is.

A leginkább a sportról szóló nap azonban nem csak kikapcsolódást nyújtott, hanem az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársainak köszönhetően családi problémákról és szorongásoldó technikákról is lehetett beszélgetni.

A kora délutáni eredményhirdetésen kiderült, hogy a streetball bajnoka a Basketbroll csapata lett, a röplabdában pedig a Ciszter Szellemek diadalmaskodtak. A délutáni eredményhirdetésen Mészáros Attila alpolgármester gratulált a csapatoknak. Az alpolgármester kiemelte, hogy szép hagyomány a Székesfehérvári Diáktanács által szervezett sportnap, ami fontos közösségépítő program, ahol találkozhatnak és közösen sportolhatnak a fiatalok. Mészáros Attila örömét fejezte ki, hogy idén is nagy volt az érdeklődés a sportnap iránt, hiszen három sportágban mintegy 50 csapat vetélkedett egymással.