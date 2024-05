– A tavalyi évhez képest sikerült sokat előrelépnünk, a játékunk még jobban bizalomra ad okot, stabilabb teljesítményt tudtunk nyújtani, mint az előző évben. A számokban is megmutatkozik ez a fejlődés, hiszen hattal kevesebb gólt kaptunk és tízzel többet lőttünk, valamint hét ponttal többet szereztünk mint tavaly – kezdte gondolatait a Simple Női Liga NB I alapszakaszával kapcsolatban Halászi Kinga, a Puskás Akadémia FC női csapatának vezetőedzője. Hozzátette, van egy kis hiányérzete, hiszen az első három helyezettel szemben egy ETO FC Győr elleni találkozót kivéve nem sikerült jó eredményeket elérni, ebben mindenképp fejlődniük kell.

Halászi Kinga arról is beszélt, hogy összességében a pályán mutatott teljesítményt látva pozitívan értékelik az alapszakaszt, azonban fontos, hogy a helyzeteiket még jobban kihasználják, és több gólt szerezzenek.

– A góljaink eloszlanak az egész csapat között, nincs a góllövőlista első nyolc helyezettje között Puskásos lány, ami bár nem baj, de jó lenne ha lenne egy befejezőbb, még inkább támadószellemű játékosunk – folytatta Halászi. Kiemelte, ennek ellenére a csapatot jól alakították ki, sikeresnek bizonyultak a döntéseik, volt több válogatottba is meghívott játékos mind felnőtt és utánpótlás szinten is, ami nagy megtiszteltetés a számukra.

A vezetőedző a légiósokkal kapcsolatban elmondta, van egy kis hiányérzete, többre számított tőlük, azonban a csapategységből ők is jól vették ki a részüket.

– Elsősorban az jellemző ránk, hogy jól funkcionálunk csapatként, jó közösség vagyunk, akik elhivatottak a sportért, egymásért és a csapatért is. Emiatt tudunk könnyebben előrelépni, mert mindenki szeretne fejlődni, és a saját területén minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a maximumot hozza ki magából – mondta a vezetőedző.

Az alapszakasz végével a Puskás Akadémia FC számára nem ért véget a bajnokság, hiszen a negyedik helyen zárt, így helyosztón mérkőzhet meg a bronzéremért a harmadik MTK Hungáriával. A lányoknak a sikerhez két mérkőzést kell nyerniük a riválissal szemben.

– Bizakodva várjuk az MTK elleni meccset, szeretnénk végre megtörni azt a rossz szériát, hogy nem sikerül őket legyőzni. Ez lenne talán a legjobb alkalom, hiszen szeretnénk harmadikok lenni. Ahogy eddig is, úgy most is mindent megteszünk annak érdekében, hogy eredményesek legyünk. Az egymás elleni találkozóinkban volt olyan, amelyeken bár nekünk állt a zászló, végül ők nyertek. Remélem, hogy ezek az apró nüanszok most felénk billennek. Célunk, hogy mi legyünk a harmadikok és megnyerjük ezt a bronzcsatát – zárta gondolatait Halászi Kinga.

A Puskás Akadémia FC először idegeben, május 18-án 17.00 órától lép pályára az MTK Hungária otthonában a bronzcsata első mérkőzésén, majd május 22-én, szerdán 16.30 órától hazai környezetben fogadja riválisát.