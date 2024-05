A székesfehérvári együttes jól kezdte a rájátszást, söpréssel jutott túl a Sopron KC-n, majd az első találkozón a Szolnoki Olajbányászt is simán, 92-83-ra győzte le. Idegenben aztán már nem volt ilyen szerencséje, bár nagyot hajrázott, de végül így is 13 ponttal kikapott, így egyenlítettek a szolnokiak. Hazai pályán aztán ismét úgy tűnt, kezébe veszi az előnyt Alejandro Zubillaga legénysége, de hiába vezetett 22 ponttal is, végül hosszabbításban egy ponttal alulmaradt. Szolnokon aztán nem sikerült javítani, így a rivális 3-1-es összesítéssel jutott a döntőbe.

Az Alba így a bronzéremért küzdhet, méghozzá a Zalaegerszeg ellen, amely a Falco KC Szombathellyel szemben maradt alul 3-0-ra a legjobb négy között.

A két csapat ebben az idényben kétszer találkozott már egymással az alapszakaszban. Székesfehérváron Vojvoda Dávidék magabiztos, 103-76-os sikert arattak, idegenben azonban 89-83-ra alulmaradtak még március végén.

A párharc ezúttal is három győzelemig tart, azonban nincs egyszerű feladata a fiúknak. A Zalaegerszeg szervezett, jó játékot képvisel, azonban Alejandro Zubilagga fiai többször is bizonyították az idény során mire képesek, főleg hazai pályán.