Puskás Akadémia FC –

MTK Budapest

1-1 (1-1) Büntetőkkel: 3-5

Fecsút, Pancho Aréna edzőpálya, 30 néző. Vezette: Sipos Katalin (Bizderi, Foltányi)

Puskás: Dannback – Palakovics, Bokor A., Harmat, Pécsi (tuza, a szünetben), Szemán-Tóth, Staier (Mayer, a szünetben), Tamók (Szurautszava, 86.), Szarvas (Brekovszki, 89.), Sinka, Nagy L. Vezetőedző: Halászi Kinga

MTK: Varga L. – Vajda, Tenyei-Tórh, Csuhai, Murár (Dubuc, 72.), Barkóczi, Legendás, Voila (Mészáros, 67.), Pataki (László, 72.), Bokor B., Sikér (Zágor, a szünetben). Vezetőedző: Makrai László

Gól: Tamók (27.) ill. Pataki (31.)

A bronzcsatát az egyik fél második győzelméig vívták a felek, a tavalyi kiíráshoz hasonlóan idén is az MTK és a Puskás Akadémia FC csapott össze az alapszakaszban elért helyezések alapján.

Az első felvonást az MTK 2-1-re nyerte hazai környezetben, így Felcsútra úgy érkeztek a kék-fehérek, hogy szeretnék lezárni a párharcot. Azonban a Puskás Akadémia vissza kívánt vágni a tavalyi vereségért, no meg a 2023-2024-es bajnokságban elszenvedett sérelmekért. Ugyanis Halászi Kinga együttese minden meccsét elbukta az MTK-val szemben.

A mumus ellen határozottan kezdett a Puskás, a 27. percben Tamók Rebeka fejesgóljával vezetést is szerzett. Azonban a fővárosiak hamar egyenlítettek, a 31. percben Pataki Georgina érkezett, aki a bal felsőbe helyezett, 1-1. A második játékrészben nem bírtak egymással a csapatok, az MTK feljebb tolta védekezését, s a hazaiaknak így már kevesebb lehetőségük maradt a kapu elé kerülni. A meccs helyzete így is a Puskás előtt adódott, a 90. percben Szemán-Tóth Barbara egy jobb oldali sarokrúgást követően pár méterről a léc fölé lőtt. A büntetőlövésekre maradt a döntés. A felcsúti lányok a tizenegyespárbajban még kiharcolhatták volna, hogy a bronzcsata szombaton, a mindent eldöntő összecsapáson záruljon, azonban hiába védett egy tizit Dannback is, az MTK 5-3-ra nyerte a sorozatot.

Ezzel a kék-fehérek 2023 után 2024-ben is a dobogó harmadik fokán végeztek, míg a Puskás Akadémia FC a negyedik helyen zárt.