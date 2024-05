Gólnélküli döntetlennel, drámaian zárult a Vidi utolsó bajnokija a 203-2024-es szezonban. A 0-0-val a fehérváriak lecsúsztak a dobogóról és a negyedik helyen végeztek. A két meg nem adott gól miatt düh és csalódottság jellemezte az öltöző hangulatát a 33. fordulót követően, de szégyenkezni valójuk nincs a piros-kékeknek. Hiszen a szezont bentmaradási célokkal indították, majd aztán sokáig az ezüstéremért voltak versenyben. A Fehérvár FC július 25-én pedig újra nemzetközi kupamérkőzést játszik, a Konferencia-liga selejtezőjében indul.

– Nem kezdtük jól ezt a szezont, de végig nagyon keményen dolgoztunk és a teljes stáb azon volt, hogy minél jobbak legyünk. A szezon elején kitűzött célt viszonylag gyorsan sikerült elérnünk, ezt követően már merészebb célokért küzdöttünk – fogalmazott Nikola Szerafimov, a Fehérvár FC észak-macedón védője. – Nagyon jó volt a csapategység, egymásért küzdöttünk és bíztunk benne, hogy a szezon végén odaérünk majd a dobogóra. Rendkívül csalódottak vagyunk most, mert úgy érezzük, megérdemeltük volna legalább a bronzérmet. Nehéz bármit is mondanom, hihetetlen érzelmi hullámvasút az, amit az utolsó pillanatokban átéltem. A hosszabbítás pillanataiban szereztem egy gólt, több ezer szurkolóval és a csapattársakkal együtt ünnepeltünk, majd jött a VAR-vizsgálat és a megdöbbentő ítélet, hogy a gólom szabálytalan volt. Azóta természetesen már megnéztem a felvételeket a gólomról és nem tudok mit mondani. Sosem foglalkozom a játékvezetőkkel és most sem szeretnék velük foglalkozni, aki megnézi a tévében a gólomat és a visszajátszást, az úgyis el tudja dönteni, hogy szabályos volt-e vagy sem. Nagyon büszke vagyok a csapatra, végig hittünk a sikerben és úgy érzem, mindent meg is tettünk annak érdekében, hogy megnyerjük a meccset. Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani fantasztikus szurkolóinknak, akik egész szezonban ott álltak mellettünk jóban és rosszban is. Őket is nagyon sajnálom, hogy végül nem ünnepelhettünk együtt dobogós helyezést.

Sigér Dávid nem hitte el, amit lát

A szezon közben érkezett Sigér Dávid a Vidi egyik motorjává lépett elő a szezon második felében.

– Mikor megláttam, hogy már megint vizsgálják a gólt, nem hittem el, hogy ezt is elveszik. Nem hittem el, hogy már átéltük a pillanatot, a végén jött az a mindent elsöprő érzés, amit csak a futball tud adni, a szurkolóinknak hála felrobbant a stadion és akkor látom, hogy megint vizsgálják. Ráadásul az első gólnál azt mondták, hogy én voltam lesen, holott 10 méteres körzetben nem esett le a labda, utána is rengeteg minden történt, úgy gondolom nevetséges, hogy emiatt visszafújták - vélekedett Sigér Dávid, a Vidi középpályása. - Szerintem millimétereken múlt, és nagyon bántó, hogy ilyen esetekben nem a támadófocit segítik. Ugyanakkor sok olyan meccsünk volt, amikor nem tudtuk megszerezni azt az egy gólt, amivel a javunkra fordíthattuk volna a mérkőzést. A tavasz elején ebben sikeresek voltunk, de a végén, ha egy-két ember nem tudott villanni, akkor bajba kerültünk. Jó meccset játszottunk, remek hangulatban, végig azt éreztem, hogy nekünk áll a zászló és ezt a meccset meg fogjuk nyerni. Jöttek is a gólok, mégsem győztünk. Nagy csalódás, hogy végig a dobogóért küzdöttünk, egy ponton a második hely is elérhetőnek tűnt, végül mindkettőről lemaradtunk.