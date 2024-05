A Simple Ligában, azaz a női NB I-ben a bajnoki címről és a bronzéremről is rájátszás formájában döntenek a csapatok. A tavalyi negyedik Puskás Akadémia FC idén is az MTK Budapesttel harcol a bronzért. Az első felvonást a fővárosiak 2-1-re nyerték hazai környezetben.

Szerdán 16.30-kor Felcsúton csapnak össze a felek. Amennyiben a rendes játékidőben, vagy akár büntetők útján is, de nyer a Puskás, életben maradnak az álmok, s a május 25-i, harmadik összecsapás dönt a bronzérem birtokosáról. Minden más esetben az MTK lezárja a párharcot már szerdán.

Halászi Kinga alakulata számára a fővárosi kék-fehérek a mumus-csapat, hiszen az alapszakasz során sem szereztek pontot ellenük a felcsúti lányok. Most meg lehet törni az átkot!