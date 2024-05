Móri SE – Enying 2–1 (1–0)

Mór, 70 néző

Vezette: Domak Ádám.

Móri SE: Zámbó – Czachesz (Paulik), Végvári Á., Loi, Radács – Kocsis D. (Varga B.), Hajdu (Bezerédi), Tar B., Mészáros B. - Lehota (Szabó K.), Szekeres M. Vezetőedző: Németh Bálint.

Enying: Elek – Kollár, Kalló, Mohai, Schütz - Labossa, Csepregi, Horváth Cs., Molnár L. - Halász, Kassai J. Vezetőedző: Molnár Ferenc.

Gól: Lehota (19.), Végvári (80.), ill. Horváth Cs. (77.)

Jók: Lehota, Végvári illetve Elek

A szerdai kupameccs után kissé fáradtan mozogtak a móri lábak, ám az irányítás végig a hazai kézben volt, a vendégcsapat hosszan előre ívelt labdákkal próbálkozott, kevés sikerrel. A 19. percben Lehota Viktor kapott a támadó harmadban egy labdát, előbb áthámozta magát két védőn, majd ziccerben laposan lőtt, amit az enyingi kapus védeni tudott, ám a felpörgő labda a kapuba hullott, 1-0. Lassan csordogált játék, nagyobb helyzetek nélkül, a melegnek megfelelő kényelmes iram jellemezte az első félidőt. A fordulás után sem lett jobb a helyzet, a vendégek kivárásra játszottak és ennek meg is lett az eredménye, a 77. percben Horváth Csaba kapott egy jó labdát a büntető terület szélén, majd egy igazítás után éles szögből kilőtte a hosszú felső sarkot, 1-1.

Hamar észbe kellett kapnia a móriaknak, a 80. percben egy Lehota szögletre Végvári Ádám érkezett a legjobb ütemben és csúsztatott okosan a hosszú sarokba, 2-1. Két meccs alatt két móri győzelem született a héten, kupadöntős lett a csapat, és talán mostani kevésbé szép játékot ezek a tények feledtették.

Tudósított: Móri SE

Sárosd – Csór Truck-Trailer 4–0 (1–0)

Seregélyes, 110 néző

Vezette: Kerkuska Miklós.

Sárosd: Bolla J. – Hushegyi, Pribék, Vida (Susa), Klémán M. - Majláth (Szekeres Sz.), Várnai (Lakakisz), Paget, Kökény - Meszlényi, Vámosi (Dvéri II. Zs.). Vezetőedző: Lendvai Tamás.

Csór Truck-Trailer: Lukács – Bogdány, Báles I., Vass, Kásler Barnabás - Harangozó, Kásler Bence (Makai), Tolnai M., Pécsi (Szabó D.), Báles A. - Victor (Orosz). Vezetőedző: Pécsi László.

Gól: Majláth (82., 84.), Klémán M. (5.), Lakakisz (89.).

Jók: Klémán M., Majláth, Lakakisz, Paget, ill. Lukács.

A vendégek veszélyeztettek először, ám Harangozó Márton távoli lövése kapu fölé ment. Viszont hamar jött is rá válasz az 5. percben, a kapu előtt Majláth Henrik fordította vissza Klémán Máténak a labdát, aki kapus mellett a hálóba gurított, 1-0. Majd Klémán gólját les miatt nem adta meg Kerkuska Miklós játékvezető. A Sárosd veszélyeztetett inkább, előbb egy Paget Olivértől érkező labdát Klémán fejelte kapura, de Lukács remekül védett.

labdát fejelt Majláth közelről kapura, de a labdát Lukács Levente hárította. Ezt követően Kökény Doriántól érkező labdát Klémán próbálta kapura fejelni, és a további próbálkozásokat is Lukács bravúrral védte. A 82. percben Dvéri II. Zsolt keresztlabdát adott, amelyet Klémán továbbított, Majláthnak aki nem hibázott, 2-0. A 84. percben Lukács követett szabálytalanságot, a játékvezető büntetőt ítélt, ezt Majláth értékesítette, 3-0. A 89. percben Szekeres Szebasztián kapott jó labdát, amit 16-osig vitt, beadására Lakakisz Nikolaosz érkezett remek ütemben, és kapásból kapuba lőtt, 4-0.

Tudósított: Németh Réka

Tordas – Bodajk SE 7–0 (2–0)

Tordas, 100 néző

Vezette: Erni Edmond Attila.

Tordas: Cseresnyés A. (Farkas Zs.) – Danis, Tolnai P., Kovács A., Horváth B., Csizmarik, Kovács Á. (Győri), Somogyi T., Hernádi - Cservenka, Ilyés. Vezetőedző: Horváth Sándor.

Bodajk SE: Nagy M. – Listár, Fejes, Imrefi, Farkas Cs. - Czéh, Kovács T., Gyarmati (Moór), Bőhm - Farkas K., Varga R. Vezetőedző: Bregócs Gergő.

Gól: Tolnai P. (13., 56.), Horváth B. (75., 86.), Kovács Á. (17.), Somogyi T. (70.), Danis (76.).

Jók: Tolnai P., Horváth B., Somogyi T., ill. senki

Martonvásár – Ikarus-Maroshegy 0–0

Martonvásár, 50 néző

Vezette: Béd Ákos.

Martonvásár: Farkas Cs. – Oláh, Horváth L. (Bányai), Tóth D., Jordáki - Gerebenics, Gábor, Ladányi, Neuvert - Fügedi, Keresztesi (Tar L.). Vezetőedző: Nagy Tibor.

Maroshegy: Dőry – Békefi (Schmuck A.), Kecskés, Kókány, Menyhárt - Kovács L. (Mayer M.), Szamarasz, Drexler, Falusy - Gimes, Csuti (Fi). Vezetőedző: Szarka Martin.

Jók: Ladányi, Oláh, ill. Menyhárt.

A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, de néhány perc után már többet birtokolta a labdát a Martonvásár. Az első komoly helyzetre húsz percet kellett várni, ekkor Neuvert Álmos engedett el egy életerős lövést bő 20 méterről, amely a felső lécen csattant. A második játékrészt jól kezdte a Marton, Keresztesi Krisztián iramodott meg a jobb oldalon, de lövését Dőry Gergő hárította. Néhány perc múlva Oláh Dániel lőtt nem sokkal a maroshegyi kapu mellé. Aztán a vendégek percei következtek, Menyhárt Vendelt hagyták egyedül a védők, 16 méterről elengedett lövését Farkas Csaba bravúrral tolta a felső léc fölé. Majd ismét Menyhárt lőtt ugyanonnan, de Farkas Csaba most is hárított.

Több helyzetet dolgozott ki a Marton, de a befejezések rendre balul sültek el. A találkozó hajrájában egy beadást Ladányi Tibor fejelt kapura ami ugyan mellé ment, de a játékosok büntetőt reklamáltak mondván hogy Ladányit közben lökték, de a játékvezető vagy nem bírta a kritikát, vagy az órája sietett de mindenki megrökönyödésére inkább lefújta a mérkőzést, pedig volt még hátra játékidő.

Tudósított: Gutyina Attila

MÁV Előre FC Főnix – Tóvill-Kápolnásnyék 4–0 (1–0)

Székesfehérvár, 150 néző

Vezette: Cseh Roland.

MÁV Előre FC Főnix: Barsch – Jungwirth, Csiba, Adorján (Rubos Bence), Rubos Barnabás (Gruber) - Kertész (Büki), Andróczi, Réti (Emperger), Zólyomi (Nyikos) - Balogh L., Király B. Vezetőedző: Pavlik József.

Tóvill-Kápolnásnyék: Tóth K. – Kharboutli Noor (Szendrei), Őz, Szajkó, Varga József - Lipóth, Rózsa, Varga D. (Gáspár), Kiss Á. (Kun G.) – Zsigmond L., Czottner Á. Vezetőedző: Höltzl Richárd.

Gól: Adorján (48., 51.), Balogh L. (31.), Réti (57.)

Jók: Adorján, Balogh L., Réti, ill. senki

Negyedórás késéssel kezdődött a találkozó mert a vendégcsapat az autópályán dugóba került. A hazaiak vették át a kezdeményezést és az első 15 percben három-négy helyzetet alakítottak. Talán a legnagyobb Balogh László előtt adódott 5 méterről lőtte a kapura a labdát, de Tóth Kornél nagy bravúrral védett. A Kápolnásnyék is jelezte, hogy komolyan gondolja a fehérvári pontszerzést, és az első fél órában két nagy lehetősége volt, de a gólra a 31. percig kellett várni, amikor egy baloldali beadást követően, a hosszú oldalon Balogh L. továbbította a labdát a kapuba, 1-0. Az 51. percben Kertész Attila szabadrúgását a bal oldalról érkező Adorján Gergő csúsztatta a hosszú sarokba, 2-0. Az 51. percben nagy tűzijáték alakult ki a vendégek kapuja előtt, amelynek végén Király Bence beadását Adorján fejelte a hálóba, 3-0. Az 57. percben aztán végképp eldőlt a találkozó, egy mélységi indítást követően Réti Patrik vette be a nyéki kaput, 4-0. A hátralévő időben inkább mezőnyjáték folyt a kapuk, már nem nagyon kerültek veszélybe. Öröm teli, hogy a mérkőzésen Emperger Márk személyében egy 2007-es születésű futballista ismét bemutatkozhatott a felnőtt csapatban.

Tudósított: Pavlik József

Lajoskomárom – Bicske II. 0–0

Lajoskomárom, 120 néző

Vezette: Rózsa József.

Lajoskomárom: Berta – Juhász M., Kovács K., Csörgei (Willerding Zs.), Deák S. (Németh Á.) - Vadászi, Dudar E., Kövecses (Czéhmeiszter), Dudar K. - Szontagh, Varga F. Vezetőedző: Dopuda Igor.

Mány-Bicske II.: Bessenyei – Nagy M. (Nemes), Vicz, Juhász Bálint, Vass - Nagy Á. (Tóth I.), Junior Joaz, Peinlich, Csata - Rimele, Punk. Vezetőedző: Mikhail Stiven.

Jók: Kovács K., Dudar E., ill. Bessenyei, Peinlich

Az első játék-részben kevés lehetőség adódott a kapuk előtt, a 28. percben Juhász Márton továbbított fejjel középre, Deák Soma közeli fejesét könnyedén fogta Bessenyei Barnabás. Az 50. percben Dudar Krisztián centerezését, Vadászi Bence, majd Szontágh Levente is elvétette a kapu torkában. Sok helyzet adódott a hazaiak előtt, a 80. percben azonban Peinlich Szilárd 20 méteres szabadrúgása a lécet találta telibe. A 85. percben Kovács Krisztián 25 méteres balos lövése is felső lécen csattant. A 88. percben Dudar Ervin 14 méteres jobb alsó sarkos lövésénél a meccs védését mutatta be a vendégek kapusa.

Tudósított: Mosberger Mátyás

Ercsi Kinizsi – Sárbogárd 2–1 (1–1)

Ercsi, 100 néző

Vezette: Nemes Attila.

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Mónus, Schnierer, Kun B., Juhász Bence - György (Rebők), Lak (Baranyai), Hujber, Hodula M. (Orza) - Petrás (Farkas K.), Buzás. Vezetőedző: Lieber Károly.

Sárbogárd: Brúzsa (Nyári) – Gráczer Bence, Tölgyesi, Reizinger, Mayer D. – Szalai Á. (Kindl), Horváth Á., Farkas G. (Tóth P.), Bencze - Vagyóczki, Joó (Simon V.). Vezetőedző: Pajor László.

Gól: Kun B. (34.), Lak (64.), ill. Mayer D. (17.).

Jók: Andrejev, Schnierer, Juhász Bence, Orza, ill. Horváth Á., Bencze

Nem kezdett jól a hazai csapat, az első húsz perc a vendégeké volt. Hat-hét lehetőségükből - amiből három ziccer volt - egyet sem használtak ki. Aztán a 17. percben Mayer Dávid fejelt egy szöglet után az Ercsi hálójába, 0-1. Ezt követően a 34. percben szinte a semmiből egyenlítettek a vendéglátók. György Kristófot buktatta Brúzsa Sándor a 16-oson belül. A megítélt büntetőt Kun Bálint értékesítette, 1-1. Kiegyenlítettebb lett a játék, visszajött a meccsbe a példamutatóan küzdő Kinizsi. A második félidőben mindent egy lapra tett fel a Bogárd, amely lehetőséget kínált az Ercsinek a kontrákra. A 64. percben Orza Ionut Andrei beadását Lak Imre kotorta a kapuba, 2-1. Az utolsó húsz percben beszorította a vendég együttes a kilenc emberrel védekező hazai gárdát, de nem sikerült egyenlíteni.

Tudósított: Flórián Gábor.

Szabadnapos: KK Grain KFT.-Mezőfalva

A góllövőlista állása:

1. Horváth Ádám (Sárbogárd) 24 gól

2. Mayer Dávid (Sárbogárd) 22 gól

3. Balogh László (MÁV Előre FC Főnix) 19 gól.