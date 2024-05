„Eddig nem látott show-val érkezünk Fehérvárra, nyolc profi összecsapás lesz, felhozómérkőzéseket is láthatunk, és a UBO interkontinentális bajnoki öve is gazdára talál majd, 8 menetben Kiliti Tamás és az argentin Miguel Cesario Antin küzd meg egymással, de ringbe lép Boráros Gábor és Kertész Máté, valamint az üzletemberek is kesztyűt húznak.” – jelezte az eseményt felvezető sajtótájékoztatón Kiliti Ferenc, a szervező Kiliti Promotion igazgatója.

A csarnok kapui 16 órakor nyitnak, 17 órától felhozó mérkőzéseket vívnak a ringben, majd DJ Náksi zenei szettje nyújt szórakozást, a 18 órás megnyitót követően pedig az üzletemberek bokszolnak. Ezután indul a profi meccsek özöne. A 28 esztendős székesfehérvári bunyós, a könnyűsúlyú Kiliti Tamás tizedik profi mérkőzését vívja szombaton, a UBO interkontinentális övéért.

– Az ellenfelem állapotáról nem tudok semmit, de biztosan felkészülten érkezik – mosolygott a tervek szerint este tíz óra környékén kötelek közé lépő Kiliti Tamás. – A felkészülésem nagyon jól sikerült, a formaidőzítéssel sem lesz gond, és a súlyom is ideális, talán csak egy kilót kell leadnom a mérlegelésig. Elkerültek a sérülések, jól sikerültek a kesztyűzéseim, Debrecenben és Székelyföldön edzőtáboroztam. Száz százalékos formát fogok hozni szombaton, egyértelműen a győzelem a cél. Az argentin belharcban szeret bunyózni, de felépítettük ellene a taktikát.

Ugyan sérülés miatt nem bunyózik a gálán, de a sajtótájékoztatón mégis ott volt a középsúly magyar bajnoka, Berki Ferenc Jr. A kiváló ökölvívóval határozatlan idejű támogatói szerződést kötött a Supernova Intertrans Kft.

A sportprogramot a 4Tress és SM zenéi is színesítik. A szervezők telt házat várnak.