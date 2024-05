Már 12-13 éves kora óta a Puskás Akadémia FC-nél nevelkedett Komáromi György, aki azóta az NB I-es csapatban is kirobbanthatatlannak számít a kezdőcsapatból. A tavaszi idényben nagyon összekapta magát, öt gólnál és öt gólpassznál jár. A válogatottság még nem jött össze neki, azonban nagyon jó úton halad, hogy hamarosan az A-válogatottba is bekerüljön. A fiatal játékossal beszélgettünk az utánpótlás éveiről, a hobbijairól, az idei évről és a céljairól is. Szóba került a válogatott, a nyári Európa-bajnokság, de arról is szót ejtett, hogy mit köszönhet a Puskás Akadémiának, és hogy mennyire hálás a családjának.