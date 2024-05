Arconic-Alba Fehérvár - Zalakerámia ZTE KK 104-77 (28-23, 25-21, 22-16, 29-17)

Alba Regia Sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Praksch Péter, Söjtöry Tamás, Nyilas István

Alba: Chambers 3/3, Kass, Barnett 21/12, Philmore 17/3, Dickey 20. Csere: Vojvoda 29/18, Balogh M. 5/3, Kiss B. 6/3, Takács Milán 3/3, Fazekas, Takács Martin, Góbi M.. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga

ZTE: Ekong 16, Hicks 5, Tóth Á. 4, Szalay 13/3, Paige 11/9. Csere: Renathan 17/6, Csátaljay, Németh A. 4, Keller I. 7/3, Ostojic, Makkos, Csuti. Vezetőedző: Matthias Zollner

Csalódott csapatok csatája - lehetne jellemezni az elődöntőben vesztes két alakulat, az Alba Fehérvár és a Zalaegerszegi TE párharcát, melyet a bronzéremért vívnak a bajnokság utolsó szakaszában. Azonban nem tét nélküli a mérkőzéssorozat, mert amelyik együttes nyeri a bronzderbit, nemzetközi kupában indulhat az ősszel.

Ugyan nem telt meg az Alba Régia Sportcsarnok, de nem lehetett érezni a csalódottságot, vagy a motiválatlanságot a fehérváriak játékán. Philmore parádésan kezdett, beszórt egy duplát, majd egy hárompontost is, és hamarjában a hazai ultrák közé postázott egy keresztpasszt - a pontatlan átadást egy elmélázó szurkoló szemüvege bánta... Ahogy az okuláré szigszalag-segédletet, az Alba Barnett-pluszt kapott. 12-8-as állásnál szállt játékba Balogh Máté és az elődöntő utolsó felvonásán 40 pontot szórt csapatkapitány, Vojvoda Dávid. Április hónap legjobb hazai játékosa azonnal triplával indított. Hicks, Paige és a palánk alatt igen aktív Ekong kosaraival araszolt előre a ZTE. Ha már palánk: James Dickey-től Ekong lopta el a lasztit a vendégek gyűrűje alatt, majd az ellenakció végén a visszasprintelő Dickey Kellertől szerezte vissza, s a következő szituációban már kosárba is emelte a labdát. Barnett sorozatban harmadszor hintett hármasával tartotta még éppen tisztes távolban a Zetét, azonban Renathan ekkor a hátán vitte a Zalakerámiát, s öt ponton tartotta csapatát, 28-23.

Renathan hármasával rajtolt a Zalaegerszeg a második tízperces periódusra, s kellett volna a hazaiaktól az újabb nagy lépés előre, de Chambers tripla-kísérlete nem érintett gyűrűt. Azonban Philmore nem hibázott a következő két büntetőjénél. Mezőnyben kissé pontatlanná vált a fehérvári egylet, s Zubillaga-mester játékba dobta Takács Milánt. A ZTE jelenlegi, az Alba korábbi trénere, Matthias Zollner is forgatta csapatát, eredményesen, mert a 14. percre két pontra zárkózott a vendég Ekong kosarával, 33-31. Időt is kért az Alba. Szalay Domonkos büntetőivel egyenlített a ZTE, de erre Voljvoda két trojkával válaszolt, s máris hat ponttal mentek a fehérváriak, sőt erre Dickey pakolt rá sorozatban három duplát, amire csak Paigenek volt válasza, 45-35. A négy hármassal indító Vojvoda ezután megelégedett egy vonalon belülről elengedett pontos dobással, hamarjában 12 ponttal húzott el az Alba, s ezt nem hagyta szó nélkül Zollner edző. Amíg a csendben osztogató Chambersnek a dobások nem sikerültek tökéletesre, Paige és Hicks lopták a távolságot. Philmore és a rengeteget robotoló Dickey gondoskodtak arról, hogy maradjon csak tisztes távolban a zalai gárda, 53-44.

Fordulás után a ZTE két és fél percig nem találta a módját a süllyesztésre, Dickes és az ötödik hármasát is bevágó Vojvoda igen. Pige is betalált távolról, míg a hazai oldalon Philmore büntetői voltak pontosak. Azonban mezőnyben egyre több hiba csúszott a játékba, nem csupán a vendégek oldalán. A célzókán ki más is pontosíthatott volna, mint Vojvoda Dávid, 64-49. Vojvoda hihetetlen tettekre volt képes ezen a meccsen is, az éppen lejáró támadóidőt visszafelé mozogva, nagyon messziről bombázta a gyűrűbe, huszadik pontját szerezve. Takács Milán Jordan Barnettel játszott össze zseniálisan, Renathan hármassal válaszolt, amit Chambers irigyelt meg tőle, az Alba állandósította a 10 pont feletti differenciát. A harmadik negyedet a Renathan technikai faultja miatt megítélt három büntető zárta, Philmore mindegyiket beverte, 75-60.

Vojvoda büntetőjével, majd tiszta kettesével nyitotta az utolsó periódust az Alba. Tóth Ádám a palánk alól válaszolt, és Szalay is feltette a labdát a gyűrűbe, de Dickey jó ütemben és ponttal ugrotta le őrzőjét. Ekong és Vojvoda kosárpárbajából megint csak a fehérváriak jöttek ki győztesen, mert nem csökkent a két együttes közötti távolság. Chambers rendületlenül, de eredménytelenül próbálkozott a hármasokkal, Takács Milán azonban első kísérlete rögtön sikeres volt, majd egy labdaszerzést követően Vojvoda könnyű kosarat Barnett kiszolgálásából. 87-69-nél kért időt a ZTE. 5 perc 44 másodperccel a vége előtt derékmagasságig engedték a a fehérváriak palánkját, no nem azért, hogy könnyebb legyen a vendégek dolga. A finomhangolás után Barnett kosara hizlalta húszpontosra a hazai előnyt, 89-69. Az utolsó három percre már csak Barnett maradt a rutint képviselve a fehérváriaknál, de a fiatalokkal is hengerelt az Alba. Kass Balázs minden dobásformából betalált, és Takács Martin magas passza után Barnett is villanhatott a közönségnek. Keller Iván révén kapaszkodott a ZTE, de ez már csak szépségtapasz volt, az Arconic-Alba Fehérvár simán nyerte a bronzcsata első felvonását. A két alakulat kedden 18 órakor Zalaegerszegen csap össze.