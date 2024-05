A magasba emelt névtáblák erdeje, valamint az egyesületi színek szerint csoportosuló tömeg árulkodott arról a Petőfi szobor környékén, hogy milyen gazdag is Székesfehérvár sportélete. Május elsején immár 13. alkalommal gyülekeztek a koronázóváros sportolói, hogy a több, mint negyven egyesület képviselői közösen vonuljanak végig a városon. Volt olyan év, mikor a Sóstó felé vette az irányt a sportos gyülekezet, de többnyire - mint ahogy most is - a Bregyó volt a végállomás. A felvonulás előtt azonban Cser-Palkovics András, a város polgármestere adta át a "Székesfehérvár Sportjáért" kitüntetés idei elismeréseit.

"Túl azon, hogy sportmajális van, köszönetet mondanék azon kétkezű munkát végzőknek, akik a mindennapokban építik, fejlesztik ezt a várost. Nélkülük nem tudna fejlődni Székesfehérvár. Másrészt húsz évvel ezelőtt lettünk tagjai az Európai Uniónak, fontos, hogy beszéljünk róla és a közösséget ezzel is erősíteni tudjuk. Mint ahogy a sport is erősítő a közösséget. Jó körbenézni!" - fogalmazott Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.

2024-ben Székesfehérvár Sportjáért díjat kapott az idén fennállása századik évfordulóját ünneplő Alba Regia Atlétikai Klub. Az ARAK a város első atlétikai klubja, a város sportéletében jelentős szerepet játszó atlétikai klub a rendszerváltás előtt a Videoton SC szakosztályaként működött, majd 1993. decemberében újból felvette az ARAK nevet és önálló sportegyesületként rövid időn belül az egyik legeredményesebb atlétikai klub lett Magyarországon. A kilencvenes évek második fele volt a legsikeresebb időszak, a középtávfutás legkiemelkedőbb versenyzői, Korányi Balázs és Tölgyesi Balázs képviselték az ARAK-ot az olimpián is. Illyés Ildikó 10 és 20 km-es gyaloglásban hat bajnoki címet szerzett. Tímár Levente 3000 méteres akadályfutásban uralta a magyar mezőnyt. Az ARAK hosszútávfutó hagyományait folytatta Végh Tibor, míg a sprinterek közül Listár Nikolett és Szabó Dániel remekeltek. Szabó a tavalyi budapesti világbajnokságon a 4x100-as váltó tagjaként vett részt. Az ugró szakágban Miklós Éva, Babos Rita és Vaskó Zoltán is kiemelkedtek a mezőnyből.

Az ARAK elnöke, Hirt Károly (balra) vette át az elismerést Cser-Palkovics Andrástól

Fotó: Fehér Gábor

Ugyancsak Székesfehérvár Sportjáért díjat vehetett át Gáncs József testnevelő tanár is. 1955. szeptember 23-án született Székesfehérváron, Mindennapi életének fő meghatározója lett a testnevelés, a rendszeres sportolás és az emberek ösztönzése arra, hogy az életük mindennapi része legyen a mozgás is. Gáncs József nyugdíjba vonulásáig a Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskolában dolgozott. Tanítványai több sportágban is kiemelkedtek, tollaslabdában, úszásban, atlétikában szerepeltek eredményesen a diákolimpiákon. Nyári táborokat, kerékpártúrákat és gyalogtúrákat szervezett, s harminc éve működteti a városi síbankot. A Nyitott Tornatermek programban 2004 óta irányítja a tollaslabda-foglalkozások szakmai irányítója. 2022-től a FEMSZISZ Nordic Walking program instruktora.

Gáncs József sokat tesz a fehérvári sportért

Fotó: Fehér Gábor

A díjátadást követően fúvószenekar felvezetésével indult a Bregyó felé a népes sereg. A menet Szávay Károly (MÁV Előre SC), Utasi Linda (Alba Fehérvár KC), Malét Eszter (Free Spirit), Kerék Patrik (ARAK), Takács Milán (Alba Fehérvár Kosárlabda), Szita Donát (Fehérvár Hockey Academy), Menyhárt Bendegúz (hőlégballon pilóta), Tóth Bettina és Süveg Anna (Orka SE) vezetésével vonult. A zöldövezetben egésznapos programok szórakoztatták és mozgatták a kilátogatókat. A streetball-meccsek, a kispályás foci, és a görhoki-találkozók mellett a sportegyesületek zöme bemutatót tartott. A napsütésben az utánpótlássportolók, valamint a profik is jókedvűen nézelődtek, sétáltak a forgatagban, s az alkalom megengedő volt, a MÁV Előre bajnoki ezüstérmes férfi röplabdázói, vagy az Alba Fehérvár KC női kézilabdázói is kortyolhattak némi sört.