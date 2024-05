– Április 27-én, Lengyelországban a felnőtt formációval mentünk a világkupára. A Small Ladies Formation – amely a 16 éven felüli versenyzőket jelenti – kategóriában tavaly volt először világkupa. Ebben a kategóriában eddig nem rendeztek ilyen rangú versenyt, így ez új távlatokat nyitott meg előttünk. A Small Ladies Formation kategóriában két csapatunk is versenyzik, ezért óriási lehetőség volt számunkra, hogy alkalmunk nyílt nemzetközi szereplésere is. A tavalyi versenyt történelmi sikerként könyvelhettük el, hiszen két csapattal mentünk Ljubljanába és első (a Popcorn csapattal) és a második helyezést értük el. Utána Budapesten volt világkupa, ahol a Popcorn csapatunk harmadik lett, aztán idén ismét Budapesten volt a világkupa, melyet a Popcorn megnyert. Velük mentünk most Lengyelországba, ahol a célunk ismét a dobogó meghódítása volt. Ez olyannyira sikerült, hogy mindegyik selejtező kör végén a tizenöt csapatból az első helyen állt a csapatunk, végül kiemelkedő pontszámmal nyertünk – mondta el Benedek Dóra, a FŐNIX Rock and Roll Sporttánc Egyesület vezetője.

Felső sor balról: Fürst Alíz, Belegrai Viktória, Cselyuszka Szonja Alsó sor: Balogh Kata, Bors Diána, Vörös Viktória, edző: Benedek Dóra

Fotó: FŐNIX Rock and Roll SE

A győztes Popcorn csapat tagjai: Balogh Kata, Belegrai Viktória, Bors Diána, Cselyuszka Szonja, Fürst Alíz, Vörös Viktória, edzőjük: Benedek Dóra.

A FŐNIX Rock and Roll SE sporttánc egyesület 2012-ben alakult Székesfehérváron. Hároméves kortól lehet beíratni a gyerekeket, a 3–4 éveseket a Tojáshéj csoport várja, az 5–6 éveseket az Ovis csoport. Az akrobatikus rock and roll edzéseket korosztály specifikusan tartják. A Magyar Táncsport Szakszövetség versenyrendszerében mérettetik meg magukat. Területi, országos és nemzetközi versenyeken vesznek részt, amelyekről az egyesület többi csapata is szép eredményekkel tér haza. Az egyesülethez bármikor lehet jelentkezni, meg lehet nézni egy-egy foglakozást, és ha a gyermek kedvet érez hozzá, akkor csatlakozhat az edzésekhez. Az egyetlen kritérium, amit tudni kell, hogy nem lesz mindenkiből versenyző, de hobbi szinten bárki táncolhat náluk.