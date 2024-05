Bár Fiola Attila, a Fehérvár FC védője sérüléssel bajlódik, mégis bekerült Marco Rossi 26 fős, a nyári Európa-bajnokságra készülő keretében. A vállsérüléssel bajlódó futballista márciusban kimaradt a keretből, most azonban az olasz tréner arról nyilatkozott, hogy mindenképp számít a futballistára. Mellette Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia játékosa is ott lesz a nemzeti csapatban a viadalon, így ők ketten lehetnek azok, akik jelenleg is Fejér vármegyében játszanak, és szinte biztosan képviselhetik a megyét Németországban.

Nem kedvezett a kerethirdetés Tóth Balázsnak, a Fehérvár FC kapusának akivel csak a tartalékok között számol Marco Rossi.

A Fejér vármegyéhez köthető játékosok közül a svájci Servette-ben futballozó Bolla Bendegúz, az SC Freiburgot erősítő Sallai Roland, valamint a Liverpoolban játszó Szoboszlai Dominik is ott lesz Németországban. A korábban a Fehérvár FC-t erősítő Loic Nego, Kleinheisler László, valamint Lang Ádám is meghívót kapott Marco Rossitól.