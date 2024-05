Fontos mérkőzés várt a Puskás Akadémiára a 32. forduló szombati játéknapjának nyitó találkozóján, hiszen csak akkor tarthatta életben reményeit a dobogóra, ha három ponttal távozik az MTK Budapest otthonából. Az elmúlt két kék-fehérek elleni összecsapás bizakodásra adott okot: legutóbb az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 5-0-ra nyertek a felcsútiak, míg hazai környezetben 6-1-re diadalmaskodtak.

A találkozó nagy iramban kezdődött, az ötödik percben már meg is szerezte a vezetést a vendég együttes. Komáromi György ívelhetett középre egy szögletet a jobb oldalról, Urho Nissila remekül mozgott ki a kapu elől, ezzel helyet csinálva az egyedül érkező Szolnoki Rolandnak, aki magabiztosan bólintott öt méterről a bal alsó sarokba, 0-1. Hiába került előnybe, a Puskás Akadémia nem adta lejjebb a tempót, a nyolcadik percben Komáromi lövése még elszállt a kapu fölött, négy perccel később azonban Nagy Zsolt remekül ugratta ki Nissilát, aki kilenc méterről ballal a kapu közepébe lőtt, 0-2. Mindössze nyolc percet kellett várni az újabb találatra: egy újabb szöglet után Quentin Maceiras csúsztatott Nissilához, aki egy pattanás után a jobb alsóba vágta a labdát, 0-3.

A félidő felénél jártunk amikor Bognár István és Maceiras egy kicsit összeakaszkodott, mindketten megkapták a megérdemelt sárga lapjukat. Az iram egy kicsit visszább esett ezután, nagyobb volt a mezőnycsata. A hazaiak első nagyobb helyzetére a 29. percig kellett várni, Bognár passza után Hej Viktor kicselezte Jakub Plseket, de Pécsi Ármin fantasztikus védést mutatott be a hét méterről leadott lövésnél. Hét perccel később nem volt ilyen szerencséje a vendégek kapusának, hiszen Kovács Patrik az alapvonalról középre ívelt, a lendületből érkező Nagy Zsombor pedig a kapuba fejelt, 1-3. A játékrész hátralevő idejében újabb találat már nem született, így kétgólos Puskás Akadémia vezetésnél vonulhattak szünetre a felek.

A fordulás után leült a mérkőzés, ahhoz képest, ahogy indítottak a csapatok nem jöttek a helyzetek. A 62. percben Jakov Puljic passzolt Plsek elé, akitől Nagy Zsolthoz került a labda, de a válogatott játékos 11 méterről nem találta el a kaput. A folytatásban az MTK próbálkozott többet, kisebb-nagyobb helyzetei is akadtak, de újabb gól nem született, így maradt az első félidőben kialakult eredmény, 1-3.

A Puskás Akadémia FC ezzel a sikerrel biztosította a nemzetközi kupaindulást a következő évre, hiszen a DVSC-vel szemben már hét pont az előnye egy fordulóval a bajnokság vége előtt. A győzelem egyúttal azt is jelenti, hogyha a Fehérvár FC vagy a Paksi FC az utolsó két mérkőzésén botlik, a felcsútiak pedig diadalmaskodnak a Debrecen ellen a záró fordulóban, akkor a dobogóra is odaérhetnek, akár a második helyre is.

Labdarúgó NB I, 32. forduló

MTK Budapest – Puskás Akadémia FC 1-3 (1-3)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, Vezette: Karakó Ferenc

MTK Budapest: Rácz G. – Kocsis G., Nagy Zsombor, Kovács P. – Hej, Kata, Varju, Horváth A., Kovács M. (Antonov, a szünetben) – Bognár I. (Végh B., 57.), Jurina (Stieber, a szünetben). Vezetőedző: Horváth Dávid

Puskás Akadémia FC: Pécsi – Maceiras, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill – Szolnoki (Favorov, 71.), Plsek – Komáromi, Nissila (Batik, 56.), Nagy Zsolt – Puljic (Colley, 71.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Gól: Nagy Zsombor (36.), ill. Szolnoki (5.), Nissila (12., 20.)

Sárga lap: Bognár I. (27.), ill. Maceiras (27.), Colley (77.)