Annyi különböző program és játék várta a szurkolókat az MVM Dome-nál a meccs előtt, hogy maga a derbi majdnem eltűnt a fergetegben. Persze kezdésre mindenki elfoglalta a helyét, és szép számmal ültek a lelátókon, egészen pontosan 14 925 néző, ami új hazai rekord.

Elhoztuk a korongot, de utána rögtön Colton Parayko mutatta meg mit is gondolnak a tengerentúlon a jégkorong keménységéről. Az első kaput eltaláló lövés Sebők Balázs nevéhez fűzödött, de Jordan Binnington nyert már Stanley-Kupát, azért első lövést ritkán enged be. Kicsit több mint két perc után Parayko megmutatta, hogy nem csak kemény, de technikás is, középről kilőtte a bal felsőt, 0-1. Azért mi is okoztunk némi veszélyt, előbb Terbócs István lövése ment mellé, majd Hadobás Zétény lövésébe szúrt bele Sebők, de ugye Binnington. Bálizsnak is akadt dolga, Dylan Cozens csent korongot a kapunk mögött, a középen érkező szupertehetség Connor Bedard nem tudott túljárni a magyar kapus eszén. Nilsson azt is elintézte, hogy az emberhátrányos játékot is kipróbálhassuk. Megúsztuk, de nem volt nagy élmény. Owen Power Bálizzsal párbajozott, Mihály Ákos Binningtonnal, de a kapusok nyertek. A kanadaiak néha félelmetesen könnyen felálltak a harmadunkban egyenlő létszámnál is, de ugye a világbajnoki címvédőről beszélünk, és ez a keret elsőre jóval erősebb mint a tavalyi. Az mindenesetre kiderült, hogy Stipsicz védőkét felveszi a versenyt a legjobbakkal, még kapura is veszélyes, a szurkolóink pedig a maguk kategóriájában világbajnokok. Érkezett az első harmad végét jelző dudaszó, és repültek a plüssök a gyermekkórházak kis betegeinek.