Nehéz szezon végéhez közeledik a Gárdony-Pázmánd NKK. A mostani fordulónak már annak tudatában vágtak neki, hogy matematikai esély sem volt az NB I/B-s tagság meghosszabbítására.

Ennek ellenére sikerült a tabella hatodik helyén álló SZISE-Bamba Marha csapatát legyőzniük, ami a bravúr kategóriába sorolható. A mérkőzés első negyed órájában három gólos előnyt is kiharcoltak a gárdonyiak, és előnyüket még úgy is tartották, hogy három kiállítás is nehezítette a dolgukat. A félidőben végül egyetlen góllal ugyan, de vezettek (12-11). A vendégek jobban kezdték a második játékrészt, és 14-13-nál még az ő előnyüket mutatta az eredményjelző, de Ágoston Nóra vezetésével – aki 9 góljával a mezőny legeredményesebbje volt – fordítottak, és innen már nem adták ki a vezetést a kezükből, 25-24 lett a vége.

– Sok hibával kezdte az első félidőt mindkét csapat, az első tíz percben mi három, míg ellenfelünk két gólt tudott lőni. A szünetre egygólos előnyt tudtunk kiharcolni, amit a második szakaszban is folyamatosan tartottunk. Az 50. percben három góllal megléptünk a fiatal SZISE csapatától, és a maradék időben már a mérkőzés megnyerésére koncentráltunk. A csapatból Ágoston Nóra eredményessége és harcossága sokat jelentett az utolsó hazai bajnoki győzelemben – nyilatkozta Molnár József vezetőedző a mérkőzést követően.