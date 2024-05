Az elmúlt három évest a Hydro Fehérvár AV19-nél töltő Henrik Nilsson márciusban jelentette be, hogy családi okok miatt hazatér Svédországba. Most már azt is tudjuk, hogy az Allsvenskanban szerepel majd, méghozzá a svéd másodosztályú Kalmar HC-ben kergeti majd a korongot, a vasárnap a 33. születésnapját ünnepelő játékos.

Nilsson jelenleg a magyar válogatottal szerepel a bolzanói divízió 1/A-s világbajnokságon, ahol három találkozót követően két gólpasszal áll.