A hűség városában kezdte az aranycsatát a Fejér vármegyei alakulat, a női B-csoport döntője nyílt maradt az első mérkőzés után. Laufer Gabriella és Szücs Luca visszatérést, ami egyértelműen pozitív jelnek számított, azonban a döntőre is jutott egy hiányzó: Kötő Luca nem tudta vállalni a játékot. Álomszerűen alakult az első negyed, lévén Varga Sára kiválóan kezdte a mérkőzést, Drávecz Boróka is jól kosárlabdázott. Az 5. percben hat ponttal ellépett, a vendég, Varga szórta a hármasokat, közel tíz ponttal tartottak előrébb a látogatók, mint a hazaiak. A játék képe azonban második negyed elején megváltozott. A vendégek a 14. percben tudtak először pontot szerezni Laufer révén, ekkor már ott voltak a nyakukon a zöld-sárgák. A 15. percben jött a fordítás Zaja kosara után (28-27), majd következett Kókai, Toman Dóra és Jevtovic. 35-27-nél egy 19-4-es, rémálomszerű sorozatot zárt le Laufer kosara, de ezt a negyedet azért is célszerű nagyon gyorsan elfelejteni, mert a kapitányon kívül senki sem tudta a gyűrűbe juttatni a labdát.

A nagyszünet után visszaállt az első félidőben 3 személyi hibáig jutó, ezért gyorsan a padra ülő Drávecz, rögtön be is köszönt 5 ponttal, 46-40-nél időt is kértek a hazaiak. Beindultak a DKKA triplagyárosai: Laufer és Varga sorozatával 49-49-nél kiegyenlítettek a fehérváriak, majd 51-52-es állásnál néhány pillanatra a vezetést is visszavették. A hullámzó derbi a Sopron perceivel folytatódott. 53-53 után zsinórban 10 pontot szereztek a negyedik negyedre fordulva, így a 32. percben Szentpáli Gergő kikérte harmadik idejét is. Nem igazán találta a ritmust a csapat, leginkább Varga és Laufer extrájának köszönhetően tudott meccsben maradni. A 34. percben elveszítették a kipontozódó Dráveczet, a 37. percben aztán kis híján Varga Sárát is, akit nemes egyszerűséggel letarolt a soproni palánk alatt Toman Dóra, ziccerdobás közben. A bónusz büntetőt Frindt értékesítette, 67-63-ra zárkóztak a koronázóvárosiak. A 40. percben Laufer hármasával még közelebb jöttek, de két légiósa, Jevtovic és Zaja révén növelte a különbséget a Sportdarázs-SMAFC.

A 73-66-os végeredménnyel nyitva maradt a párharc, de az biztos, hogy Varga Sára (24 pont, 6/10 hárompontos, 22 VAL) és Laufer Gabriella (22 pont, 10 lepattanó, 7 kiharcolt fault, 17 VAL) mellé kellenek az extra teljesítmények a fehérváriak a pénteki visszavágón. Az is kulcskérdés lesz, hogy az akadémisták képesek lesznek javítani a 39-26-ra elveszített lepattanózáson, vagy sem.

Sportdarázs-SMAFC–Dávid Kornél KA 73-66 (16-23, 21-10, 21-20, 15-13)



DKKA: Varga S. 24/18, Szücs Lu. 4, Frindt N. 1, Laufer G. 22/9,

Drávecz B. 9. Csere: Szücs Li., Papp L. 6, Dávid M., Kötő L., Vas B.,

Vas V.. Vezetőedző: Szentpáli Gergő