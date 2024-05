A Magyar Jégkorong Szövetség küldöttgyűlésén adták át a szezon legjobbjainak járó díjat. Minden kategóriában három-három jelölt közül választotta ki a szakmai bizottság a legjobbakat. A legjobb csatárnak járó díjat Hári János kapta, ő tavaly a legtechnikásabb játékosnak járó díjat nyerte meg, ezt a kitüntetést második alkalommal vehette át. 2023 után idén, immár negyedszer lett a legjobb kapus Bálizs Bence, ahogy a legjobb hátvédnek járó díjat is negyedik alkalommal kapta Stipsicz Bence. A legtechnikásabb játékos díját pedig az A csoportba jutást érő gólt szerző jégkorongozó, Papp Kristóf kapta. Mindhárom játékosunk a legjobbja volt a bolzanói, divízió 1/A-s vb-t nyerő csapatnak. De kiváló teljesítményt nyújtott szintén a vb-n a legjobb elsőéves felnőttjátékos, Varga Balázs is, aki finn bajnokságban a JYP csapatában is bemutatkozott. A legjobb ifjúsági korú játékos Horváth Alex lett, aki cseh junior bajnokságot nyert a Trinec csapatával. A legjobb utánpótlásedzői díjat megosztva nyerte Delany Collins és Pichler Gyula - Tokaji Viktor is jelölt volt -, előbbi a női U16-os válogatottat vezetve megnyerte a téli ifjúsági olimpiát Dél-Koreában, sporttörténelmi sikert elérve.

A díjazottak:

Leveles Kupa (legjobb ifjúsági korú játékos): Horváth Alex

Miklós Kupa (legtechnikásabb játékos): Papp Kristóf

Kósa Kupa (legjobb elsőéves felnőttjátékos): Varga Balázs

Séra Miklós-díj (legjobb utánpótlásedző): Delaney Collins és Pichler Gyula

Vedres Kupa (legjobb kapus): Bálizs Bence

Ifj. Ocskay Gábor-díj (legjobb csatár): Hári János

Pásztor György-díj (legjobb hátvéd): Stipsicz Bence

Legjobb női kapus: Németh Anikó

Legjobb női hátvéd: Odnoga Lotti

Legjobb női csatár: Huszák Alexandra

Kéri Rudolf-emlékdíj: Papp Gábor