A 2023-2024-es idényben összesen hat Fejér vármegyei labdarúgó csapat indulhatott el az NB III-as bajnokságban. Közülük kettő – a Bicskei TC és a Puskás Akadémia II. – az Észak-Nyugati, míg hat – az Iváncsa KSE, a Dunaújváros, Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő, a Fehérvár FC II – a Dél-Nyugati csoportban volt érdekelt.

Az Észak-Nyugati csoportban a Bicskei TC nagyszerű idényt tudhat maga mögött. Bár az ősz nem indult jól, hiszen az első öt mérkőzés után csupán a kilencedik helyen állt az együttes, szép lassan elkezdett kapaszkodni az élmezőnyhöz, a téli szünetre pedig hat pontra redukálta hátrányát az őszi bajnok Opus-Tigáz Tatabánya mögött. A tavaszi időszakban sikerült folytatni ezt a jó szereplést, a hátralévő tizenhárom találkozóból mindössze egyet veszítettek el a bicskeiek, három döntetlen és egy vereség mellett, így 63 ponttal zárták a bajnokságot. Ez sem volt azonban elég ahhoz, hogy befogják a tatabányaiakat, akik csupán három ponttal, de megelőzték a BTC-t, és megnyerték a bajnokságot. A gárda legeredményesebb játékosa Sóron Tibor lett, aki tíz gólt jegyzett, mögötte pedig Tischler Patrik végzett kilenc találattal.

A Puskás Akadémia II. kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott végig, számtalan tehetséges fiatalnak lehetőséget biztosítva, akik közül aztán többen be is mutatkozhattak már az NB I-es csapatban is. A felcsútiak teljesítménye olyannyira kiegyenlített volt, hogy tíz győzelem mellett tíz döntetlennel és tíz vereséggel zártak. Sikereik között akadt pár nagyon szép is, mint például a sokáig a bajnoki aranyért is harcban lévő VLS Veszprém otthonában aratott 5-0-s diadal, azonban ez a teljesítmény, és a megszerzett 40 pont csak a nyolcadik helyre volt elegendő. A felcsútiak gólgyárosa ezúttal a veterán Magasföldi József volt, aki tizenhatszor volt eredményes az idény során.

A Dél-Nyugati csoportban induló négy együttes közül kettő sajnos nem tudta megugrani a lécet, és kiesett, így a következő idényben már a megyei első osztályban szerepelhet.

Egy évvel ezelőtt a Fehérvár FC első csapatát megcsapta a kiesés szele az NB I-ben, azonban az utolsó fordulóban végül a székesfehérváriak megmenekültek, és a vonal fölött végeztek. A második számú alakulatnak ez most nem sikerült hiszen, bár az utolsó fordulóban még volt esélye a bennmaradásra a piros-kékeknek, kikaptak a közvetlen rivális Szekszárd otthonában, így a következő idényben már a vármegyei első osztályban játszhatnak. A legeredményesebb játékosuk a hat gólig jutó Ambach Arnold lett.

A Dunaújváros hasonlóan a székesfehérváriakhoz 30 mérkőzéséből csupán hatot tudott megnyerni hét döntetlen és tizenhét vereség mellett, így 25 ponttal zárták a bajnokságot, rosszabb gólkülönbségük miatt az utolsó, 16. helyen. A bennmaradásra ennek ellenére az utolsó pillanatig volt esélye a csapatnak, de az utolsó fordulóban hazai pályán a közvetlen rivális PTE-PEAC-tól 3-0-ra kikaptak, így a következő idényben már a megyei bajnokságban folytatják. A legeredményesebb dunaújvárosi ezúttal Szepessy Róbert lett aki hat alkalommal vette be az ellenfelek kapuját.

Ezúttal a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdőnek sikerült megemberelnie magát, s bár nem magabiztosan, de a vonal fölött tudott maradni. A gárdonyiak ezúttal nyolc sikerrel zártak, hat döntetlen és tizenhat vereség mellett, 30 pontot gyűjtöttek és a 11. helyen végeztek több győzelmüknek köszönhetően. A legeredményesebb játékosuk Balogh Ádám Márk lett, aki tíz találatig jutott az idényben.

Az Észak-Nyugati csoport mellett azonban Dél-Nyugaton is volt olyan Fejér vármegyei együttes, amely nagy reményekkel pályázhatott a bajnoki címre és a feljutásra, hiszen az Iváncsa KSE végig harcban volt a Szentlőrinccel. A tavalyi évben bajnokságot nyerő, az NB II-ről csak az osztályozón lemaradó iváncsaiak az első tíz mérkőzésükből kilencet is megnyertek. A téli szünetre aztán megőrizték első helyezésüket, azonban összeszedtek két vereséget, így a Fejér és a Baranya vármegyei gárda egyaránt 43-43 ponttal állt a tabellán. Az idény második felében továbbra is fej-fej mellett haladt a két csapat, amelyeknek 28. fordulóban rendezett rangadóját az Iváncsa várhatta előnyösebb pozícióból, kétpontos előnnyel. A parázs meccset végül a Szentlőrinc nyerte 3-1-re – hiába vezetett a házigazda Fejér vármegyei együttes –, és a hátralévő két találkozón nem hibázott, így bár egyel kevesebb találkozón diadalmaskodott, mégis behúzta a bajnokságot, mindössze egy ponttal. Az iváncsaiaknak így be kellett érniük az ezüstéremmel, és lecsúsztak az újabb esélyről, hogy feljussanak az NB II-be. Az alakulat legeredményesebb játékosa Bányai Péter lett, aki 22 találatával a gólkirályi címet is elhódította.