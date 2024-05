Tóvill-Kápolnásnyék – Lajoskomárom 1–2 (0–1)

Kápolnásnyék, 100 néző

Vezette: Szűcs László.

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Őz, Szajkó, Varga József – Rózsa, Gáspár (Pigler), Kiss Á. (Kutai), Zsigmond L. – Czottner Á., Kun G (Varga D.). Vezetőedző: Höltzl Richárd.

Lajoskomárom: Deák Z. – Kovács K., Czéhmeiszter (Juhász M.), Csörgei, Willerding Zs. – Vadászi, Gergye, Dudar E., Németh Á. (Deák S.) – Szontagh, Varga F. Vezetőedző: Dopuda Igor.

Gól: Varga József (70.), ill. Willerding Zs. (2.), Kovács K. (53.).

Jók: senki, ill. Deák Z., Kovács K, Szontagh

Rögtön az 1. percben előnyhöz jutottak a vendégek, Dudar Ervin nagy bedobása Willerding Zsoltot találta meg, aki háttal a kapunak szép mozdulattal továbbította a labdát a kapuba, 0-1. A második játékrész elején jogos büntetőhöz jutott a Lajoskomárom, melyet Kovács Krisztián higgadtan a jobb alsó sarokba lőtt, 0-2. Mentek előre a hazaiak, azonban csak a szépítésre futotta az erejükből, a 70. percben Varga József volt jó helyen és csúsztatott a kapuba, 1-2. A kissé göröngyös pálya egyik félnek sem kedvezett, ugyan a Nyék több helyzetet dolgozott ki, de a Lajoskomárom nagyot küzdve rászolgált a három pontra.

Tudósított: Höltzl Richárd

Sárbogárd – MÁV Előre FC Főnix 2–1 (2–0)

Sárbogárd, 250 néző

Vezette: Béd Ákos.

Sárbogárd: Nyári – Tölgyesi, Reizinger, Horváth A., Mayer D. (Simon V.) – Szalai Á., Horváth Á., Farkas G., Bencze (Tóth P.) – Vagyóczki, Joó (Kindl). Vezetőedző: Pajor László.

MÁV Előre FC Főnix: Barsch – Jungwirth, Csiba, Adorján, Rubos Bence (Büki) – Kertész (Nyikos), Andróczi (Rubos Barnabás), Réti, Zólyomi (Gruber) – Balogh L., Király B. Vezetőedző: Pavlik József.

Gól: Vagyóczki (13.), Reizinger (15.), ill. Balogh L. (79.)

Kiállítva: Reizinger (88.).

Jók: Reizinger, Horváth Á., Bencze, Vagyóczki, ill. Adorján, Balogh L.

Magabiztosan, a győzelemben bízva készült a hazai csapat a mérkőzésre. Pajor László fiai nagyon szép játékot bemutatva már a 13. percben vezetést szereztek, Bencze János szögletét Vagyóczki Patrik fejelte a vendégek kapujába, 1-0. Nem kellett sokat várni a következő gólra sem, a 15. percben Horváth Ádám pontosan ívelt Reizinger Bencéhez, aki egy igazítás után bombázott a hosszú sarokba, 2-0. A második játékrész is, hasonlóan az elsőhöz, tempós játékot hozott, de a helyzeteiből egyet csak a vendég csapat tudott gólra váltani a 79. percben Balogh László találatával, 2-1. A nézők egy igazán színvonalas, jó mérkőzést láthattak, ahol a Sárbogárd megérdemelten tartotta otthon a pontokat és reményteljesen várhatja a szerdai, Mór elleni Fejér Vármegyei Kupadöntőt.

Tudósított: Lengyel István.

Enying – Sárosd 2–2 (1–1)

Enying, 100 néző

Vezette: Jónás Péter.

Enying: Elek – Kollár, Kalló, Mohai, Lakatos – Paluska K., Csepregi (Horváth Cs.), Schütz, Molnár L. – Kéri (Kizlinger), Kassai J. (Halász). Vezetőedző: Molnár Ferenc.

Sárosd: Bolla – Hushegyi, Pribék, Vida, Klémán M. – Várnai (Buza), Paget, Kökény, Paksi G. (Bánszki) – Meszlényi, Vámosi. Vezetőedző: Lendvai Tamás.

Gól: Kalló (34.), Molnár L. (56.), ill. Klémán M (7., 87.).

Jók: Paluska K., Kollár, Kalló,. ill. Vida, Hushegyi.

Jobban kezdte a mérkőzést a vendégcsapat, a 6. percben egy könnyű síppal befújt büntetőből sikerült is előnybe kerülniük, melyet Klémán Máté helyezett a kapu jobb oldalába, 0-1. Maradt a lendületes játék, ugyanakkor feszültebbé vált a hangulat. Ahogy telt az idő egyre inkább enyhült a sárosdi szorítás, és vált kiegyenlítettebbé a találkozó. A 37. percben Kassai János nagy bedobását Kalló Szabolcs csúsztatta Bolla János kapujába, 1-1. A fordulás után ismét a vendégek percei következtek. Az újabb góltól csak Elek Botond nagyszerű védései mentették meg a hazai kaput. Az 55. percben Paluska Krisztián szépen csinálta meg a helyzetet a baloldalon, majd Schütz Dániel elé tálalt, aki csodálatos érzékkel etette meg a védőket, és ahelyett, hogy elrúgta volna, önzetlen gólpasszt adott Molnár Lászlónak, 2-1. A 63. percben ismét az enyingiekkel voltak az égiek, egy szépen beívelt szabadrúgás után a hosszú oldalról fejelt labda csattant a keresztlécen. Hősiesen küzdött a hazai gárda, de a sárosdi nyomás újabb 11-est ért a 87. percben. Ez talán még nagyobb tévedés volt, de Klémánt nem érdekelte, ismét értékesítette a büntetőt, 2-2.

Tudósított: Mohai Norbert

KK Grain Kft.-Mezőfalva – Móri SE 2–2 (2–1)

Mezőfalva, 100 néző

Vezette: Rózsa Ádám.

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Balázs, Török, Sági, Németh L. – Kovács B., Németh B., Mekota, Kovács K. – Csontos (Szabó O.), Villám. Vezetőedző: Villám Balázs.

Móri SE: Janky – Czachesz, Végvári Á., Loi, Radács – Bezerédi (Hajdu), Tar B., Varga B. (Szabó K.), Mészáros B. (Galovszky) – Lehota (Tetzl), Szekeres M. (Sötét). Vezetőedző: Németh Bálint.

Gól: Balázs (11.), Németh L. (28.), ill. Varga B. (20.), Tar B. (48.)

Kiállítva: Kovács B. (15.).

Jók: Villám, Németh B., ill. Janky.

A 11. percben szöglethez jutott a Mezőfalva, a labda a beívelés után átkerült a pálya másik szélére, Kovács Balázs adta be jól, Balázs Sándor pedig fejjel vette be a kaput, 1-0. A 15. percben Kovács Balázs szabálytalanul állította meg a vendégek játékosát, majdnem utolsó emberként, melyet piros lappal jutalmazott a játékvezető. A 20. percben tudták egalizálni a móriak Varga Balázs közeli góljával, 1-1. Majd a 28 perben Török Dávid bedobásába Németh László csúsztatott bele, a labda pedig becsorgott a hálóba, 2-1. A fordulás után szinte egyből jött az újabb egyenlítő találat, egy kipattanó Tar Bálinthoz került, aki a felső léc segítségével talált be, 2-2.

Tudósított: Móricz Mercédesz

Bodajk SE – Ercsi Kinizsi 1–6 (0–2)

Bodajk, 100 néző

Vezette: Kerkuska Miklós.

Bodajk: Nagy M. – Csapcsár, Listár, Imrefi, Kaszás - Farkas Cs., Bőhm, Kovács T., Véninger (Czéh) - Lázár, Farkas K. Vezetőedző: Bregócs Gergő.

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Mónus, Schnierer (Farkas K.), Kun B., Juhász Bence (Baranyai), György, Rebők, Hujber (Rácz K.), Hodula M. (Rácz A.) - Petrás, Orza. Vezetőedző: Lieber Károly.

Gól: Listár (58.), ill. György (72., 83.), Orza (11.), Rebők (26.), Kun B. (67.), Mónus (90.).

Jók: senki, ill. György, Mónus, Kun B., Orza.

A mérkőzés kezdete után magához ragadta a kezdeményezést a vendégcsapat és a széleken vezetett támadásaikkal próbáltak operálni a betömörülő hazai csapat ellen. A 11. percben bal oldalon vezetett támadásából egy visszagurítás után Orza Ionut védhetetlen gólt lőtt a bal alsó sarokba, 0-1. A 26. percben Rebők Imre lőtt gólt szögletből, 0-2. A második félidőre bátrabb támadójátékkal rukkolt ki a Bodajk, az 58. percben Bőhm Levente baloldali begurítása után Listár Máté 3 méterről passzolt a kapuba, 1-2. Támadott a hazai csapat az egyenlítésért, több lehetősége is adódott, de ezek kimaradtak és az erő is elfogyott. Ennek következtében sorra lőtte a góljait az Ercsi. A 67. percben Kun Bálint passzolt be egy labdát 5 méterről, 1-3, majd a 72. percben György Kristóf lőtte ki a hosszú sarkot 12 méterről, 1-4. A 83. percben jobb oldali centerezés után György érkezett, és lőtt a hálóba, 1-5. A 90. percben Mónus Márk egy hosszúra ívelt labdát először Nagy Márkba fejelte, ezután a kipattanót 5 méterről a kapu közepébe bombázta, 1-6. Derekasan küzdött a Bodajk, de megérdemelt vendégsiker született.

Tudósított: Kovács Zoltán.

Ikarus-Maroshegy – Tordas 0–0

Székesfehérvár, 80 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

Ikarus-Maroshegy: Kovács Z. – Békefi, Kecskés, Kókány, Menyhárt - Szamarasz, Fi (Schmuck A.), Falusy, Gimes - Csuti, Mayer M. (Kovács L.). Vezetőedző: Szarka Martin.

Tordas: Cseresnyés A. – Danis, Tolnai P., Kovács A. (Győri), Balogh B. - Horváth B., Csizmarik (Hernádi), Szilágyi, Somogyi T. - Cservenka, Ilyés. Vezetőedző: Horváth Sándor.

Jók: Kecskés, Kovács Z., ill. Danis, Horváth B.

A mérkőzés hazai lehetőséggel indult, a 10. percben Csuti Márton került ígéretes lövőhelyzetbe, de rossz döntést hozott. Majd a vendégek lettek aktívabbak, leginkább rögzített szituációk után voltak veszélyesek. A második félidőben a Martonvásár egy kapufáig és egy véleményes büntető szituációig jutott, míg az Ikarusnál Kovács Levente előtt adódott lehetőség, majd Menyhárt szerzett egy les miatt érvénytelen találatot. Igazságos döntetlen született, egy közepes iramú mérkőzésen.

Tudósított: Mezővári Balázs.

Csór Truck-Trailer – Martonvásár 3–0 (2–0)

Csór, 150 néző

Vezette: Szabó Dániel.

Csór Truck-Trailer: Lukács – Bogdány, Báles I., Vass, Kásler Barnabás – Harangozó (Orosz), Pécsi (Örsi), Finta, Tolnai M., Báles A. – Victor. Vezetőedző: Pécsi László.

Martonvásár: Habos – Oláh, Horváth L. (Kádár), Tóth D., Jordáki (Kóka) – Gerebenics, Keresztesi, Gábor (Molnár G.), Tar L. (Süle) – Fügedi, Neuvert. Vezetőedző: Nagy Tibor.

Gól: Victor (25., 77.), Vass (40.).

Jók: az egész csapat, ill. senki.

A 25. percben egy kapu előtti kavarodás után Victor Michel eszmélt először, majd egy finom mozdulattal a kapu bal alsó sarkába emelt, 1-0. A 36. percben Báles András a felső lécet találta telibe. A 40. percben Bogdány Márk jobboldali szögletét Vass Dávid 6 méterről fejelte a kapuba, 2-0. A 69. percben Bogdány ugratta ki Harangozó Mártont, aki a nagy helyzetben kapu fölé lőtt. A 77. percben Bogdány adott be balról hihetetlenül pontosan, amire középen Victor érkezett csukafejessel, 3-0. A közepes színvonalú összecsapáson egy pillanatig sem volt kétséges, hogy a hazaiak sikeréhsége győzelemfre fogja segíteni őket.

Tudósított: Csete Krisztián

Szabadnapos: Mány-Bicske II.

A góllövőlista állása:

1. Horváth Ádám (Sárbogárd) 24 gól

2. Mayer Dávid (Sárbogárd) 22 gól

3. Balogh László (MÁV Előre FC Főnix), Klémán Máté (Sárosd) 20-20 gól.