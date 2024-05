A Kisvárda elleni győzelemből merített önbizalommal látogatott a hetedik helyezett Budaörshöz az Alba Fehérvár KC. Azzal a nem titkolt szándékkal, hogy pontot, pontokat szerezzen. És ez nagyon sokáig nem is tűnt megoldhatatlan feladatnak.

Erősen kezdtek a fehérvári lányok, elsősorban Tamara Szmbatian és Takó Viktória volt elemében, az első félidő huszadik percében még 12-10-es előnyben volt az Alba. Utasi Linda és Szabó Kitti is megcsillogtatta tudását, de a túloldalon nem volt híján rutinnak a Budaörs, Debreczeni-Klivinyi Kinga és Pálos-Bognár Barbara mindig a legfontosabb pillanatokban szólt hozzá, és a fiatal szélső, Szabó Anna is ficánkolt. Félidőben 17-16-ra vezetett a Budaörs, de benne volt a meccsben a pontszerzés.

A szünetet követően a fehérvári lányok visszavették a vezetést, köszönhetően annak, hogy Takó és Szmbatian ezt a harminc percet is erősen kezdte. A félidő közepén 26-25-re vezetett az Alba, de látszott, hogy a kezdő hatos fokozatosan fárad, a hazaiaknál pedig ekkor léptek elő csak igazán a rutinos játékosok, ami döntőnek bizonyult. Az Albánál következett egy megmagyarázhatatlan rövidzárlat, pedig úgy tűnt Horváth Roland jó ütemben kért időt, de pont ezután eladott labdák, rontott lövések érkeztek, amelyek megpecsételték a lányok sorsát. A Budaörs könyörtelenül kihasználta a hibákat, gyors lerohanásokkal és játszi könnyedséggel szerzett gólokkal. A negyvenkilencedik percben már néggyel ment a hazai csapat, ahonnan már sajnos nem volt visszaút, pedig a lányok körmük szakadtáig küzdöttek, de a vége 36-33 oda.

A Budaörs annyival volt jobb, hogy hárommal több védés és hárommal kevesebb eladott labda került a nevük mellé.

– Tisztában vagyunk vele, hogy nem mi voltunk papírforma szerint az esélyesek, ennek ellenére amit ma csináltunk hátul, az a védekezés megcsúfolása és szégyene volt minden téren. Én vagyok a vezetőedző, de még így sem tudom, hogy egy hét alatt mi változhat meg ennyire – nyilatkozta Horváth Roland, az Alba Fehérvár KC vezetőedzője.

– A mérkőzés háromnegyedéig szorosan tartottuk az eredményt és jó meccset játszottunk, de sajnos a végére a védekezésünk szétesett, illetve támadásban olyan hibákat követtünk el, amikből gyors gólokat kaptunk. Sajnos én sem tudom, hogy mi változott egy hét alatt, de a további három mérkőzésünkre kell koncentrálnunk – értékelt Takó Viktória.