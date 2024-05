Szokták mondani, az élet olykor kegyetlen. Szerencsétlen dolgok történnek úgy, hogy az ember nem tud ellene tenni. Így történt ez a dégi Bocs Balázzsal is, aki március 3-án délután szenvedett motorbalesetet, amelynek következtében koponya sérülése keletkezett, többszörös gerinctörése lett, a jobb oldali karja és lába is eltört, valamint súlyos belső vérzései is lettek. A 24 esztendős életvidám fiatalt kritikus állapotban vitték kórházba rohammentővel az eset után, de sikerült stabilizálni az állapotát.

– Már csak akkor értesültünk arról, hogy mi történt, amikor a rohammentő vitte a kórházba. Nem gondoltuk, hogy ekkora a baj egészen addig, amíg oda nem értünk a kórházba. Barátaival együtt imádkoztunk érte. Két hétig volt kritikus állapotban, több műtéten átesett már, de még sok vár rá. Egy hónapig biztosan feküdnie kell még, a rehabilitációja pedig ezután kezdődhet meg. Nagyon messze van még a gyógyulása. Szinte biztos, hogy a lakáson belül szükség lesz majd az akadálymentesítésre – nyilatkozta lapunknak a fiatal motoros testvére, Mészárosné Bocs Bianka. Hozzátette, a baleset körülményeiről még folyik a vizsgálat.

Mint a családtól megtudtuk Balázs élete a motorozás, a versenyzés és a szerelés. A versenyzést 2022-ben kezdte, a szponzorai segítségével, a családja és barátai támogatásával. Többször járt edzésen, valamint versenyen a Hungaroringen, kipróbálhatta magát a Szlovákiaringen is, valamint a Pannónia Ringre is gyakran ment. Amatőr versenyeken az 1000-es kategóriában indult, több szép helyezést is elért. A téli időszakban beltéri pitbike edzésekre járt. A motorja karbantartását, versenyre való felkészítését pedig saját maga csinálta. Az idei évet szerette volna végig versenyezni, nagy tervei voltak, azonban az élet közbeszólt.

Bocs Balázs számára a szerelés is nagyon sokat jelent

Forrás: A család

Az eset után a dégi emberek egyként fogtak össze a jó ügy érdekében, hogy segíteni tudják a nehéz helyzetbe került családot. Az önkormányzat több helyen is adományládákat helyezett ki Dégen, most pedig Szabó Klára és Szaller Károly főszervezésében egy jótékonysági videodisco keretein belül támogathatják az emberek Balázst.

– Én nem vagyok helyi lakos, de sok barátom és családtagom is Dégen él. Így dobtam fel az ötletet az otthoniaknak, hogy amúgy is szoktunk házibulit tartani, mi lenne ha Balázs javára táncolnánk össze egy estét, amivel támogatni tudjuk a felépülését – nyilatkozta Szaller Károly főszervező lapunk megkeresésére. Hozzátette, ahogy látták, hogy van rá igény gyorsan el is kezdtek szervezkedni. Az önkormányzat és az iskola biztosítja számukra a helyszínt, és a szükséges asztalokat, pavilonokat, így tényleg mindenki támogatja az estét.

Szabó Klára, az est másik főszervezője elmondta, van egy olyan baráti társasága, akikkel már több hasonló jótékonysági rendezvényt megvalósítottak már.

– Sajnos tudva levő, hogy hiába van kórházban valaki, nagyon sok minden van, amit meg kell venni, a napi beutazás is költségekkel jár. Emellett valószínűleg szüksége lesz a gyógyulásához speciális eszközökre, ugye a tornához egyebekhez. Ezért gondoltuk, hogy létrehozzuk ezt az eseményt. Nem gondoltam, hogy ez ennyire kiforrja magát, de én örülök neki, hogy még nem veszett ki teljesen az emberekből az érzés, és ha egy-egy ügy alkalmával ennyi embert meg tudunk mozgatni az nagyon jó – folytatta gondolatait Szabó Klára.

A szervezők arról is beszéltek, nagyon örülnek annak, hogy megmozdult a lakosság, a baráti társaságok.

– A nagy érdeklődésre és a várható jó időre tekintettel úgy döntöttünk, hogy kivisszük a szabadtéri színpadra a rendezvényt, kinőttük a színháztermet, nagyon sokan jelezték, hogy jönnének. Az ország minden pontjáról kaptunk értesítéseket arról, hogy érkezni fognak vendégek, egyéb támogatásokról is kaptunk jelzéseket, szóval adományládákat is kihelyezünk majd az est folyamán. Én bízom, benne hogy jól sikerül – jelentette ki Szabó Klára.

Balázs testvére, Bianka elmondta, a család hálás azért, hogy az emberek segítenek nekik ebben a nehéz helyzetben.

– Eddig is nehézségekkel küzdöttünk, édesapánk betegsége miatt. Minden segítség és támogatás elengedhetetlen Balázs felépüléséhez. Köszönjük ezt az önzetlen segítséget, ezt a nagyszerű összefogást azért, hogy mihamarabb felépülhessen a testvérem – zárta gondolatait Mészárosné Bocs Bianka.

Bocs Balázs mindig vidám volt, mindenki nagyon szereti

Fotó: A család

Az est folyamán a jó hangulatról DJ Pepe, azaz Mészáros Péter fog gondoskodni, aki Szaller Károly elmondása szerint az ország egyik, ha nem a legjobb videodiscósa.

– Boldogan vállalta a felkérést, és elhozza hozzánk minden idők legjobb zenéit, amit nem csak hallani fog a lelkes közönség, hanem látni is – zárta gondolatait Szaller Károly.

A szervezők mindenkit sok szeretettel várnak aki támogatná Balázs felépülését május 11-én, a dégi iskola szabadtéri színpadánál rendezett eseményre. Aki esetleg nem tud részt venni az eseményen, de támogatná a családot az édesanya, Bocs Istvánné nevén, az OTP Banknál vezetett 11773360-02201915 sorszámú számlaszámra történő utalással teheti ezt meg.