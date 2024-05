Ami viszont biztos, az Alba Fehérvár KC-t szeretik a drukkerei, a csapat pedig igyekszik törődni a rajongókkal. Ami abból is kiderült, hogy minden ülőhely gazdára talált a szurkolói ankéton, pedig volt már sikeresebb éve is a csapatnak. Ha csak szigorúan a számokat nézzük. Mert kiderült, hogy a szakértő szurkolók bizony nagyon is értékelték az idei teljesítményt.

Kezdésként Németh Roland vezetőedző elmondta: nagyon örül, hogy lehetőség van erre a beszélgetésre. Bár a vezetőedzőről tudni kell, hogy amúgy sem menekül a szurkolók elől, hiszen éppen a szezon mélypontját jelentő, Kozármisleny elleni vereség után is beszélt velük, és ott „egyeztették” ezt a mostani találkozót is. Amiből véleménye szerint többet kellene tartani.

Fotó: Szupkai Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Ezután rövid szezonértékelő következett, ahol kiemelte, hogy egyáltalán nem csalódott, a lányok nagyon sokat edzettek – szinte már túl sokat –, rengeteget dolgoztak egész évben. Elmondta, hogy aki követte a szezont, az tisztán láthatja, hogy mennyit fejlődtek a játékosai egyénenként és csapatként is, Kisvárdán idegenben már érett játékot mutattak, a zárófordulóban a Vasas hiába küldött ellenük 16 játékost, ők kisebb létszámmal is állták a sarat. Mint mondta, lehetett volna 8., vagy 7. a csapat, de akkor sem lenne elégedettebb, mert a hullámzó játék a tapasztalatlanság számlájára írható. Persze megérti ha valaki kicsit csalódott, belátja, hibázott ő is a szezon során.

A szurkolók válaszul elmondták, hogy nem csodát akarnak, akartak, csak annyit, hogy a csapat küzd, van esélye, és ehhez nem is kell feltétlenül nyernie.

A csapatkapitány Utasi Linda és a szezon közben érkezett – ahogy a szurkolók nevezték – „szuperigazolás”, Szabó Kitti is elmesélte élményeit, érzéseit a szezonról, nem kihagyva a mélypontokat és a nehéz pillanatokat. És itt újra rádöbbenhettünk, hogy ez a csapat, fiatal kora ellenére mennyire sokat tett le az asztalra. Hiszen Utasi Linda, a csapatkapitány, a maga 23 életévével a második legidősebb játékos volt a csapatban, de a 24 éves Szabó Kitti érkezésével már „csak” a harmadik.