Sokkal jobban kezdték a veszprémiek a második mérkőzést, mint az elsőt, Fehérváron. A 4. percben már 11-5-re vezettek, jól támadtak, jól dobtak, és több jó egyéni teljesítmény is akadt náluk. Az első negyed felénél már 18-7 volt az állás, tíz perc után pedig 25-20-ra vezettek. A kisszünet után is hasonló mederben folytatódott a találkozó, a korábbi albás irányító, Madár és Prodanovic vezérletével a Veszprém újra meglógott és tetemes előnyt harcolt ki, a 14. percben 41-24 állt a táblán. A látogatók Tóth Péter hat pontjával zárkóztak, majd Kis Raul is szerzett ötöt, hat pontra apadt a differencia, 41-35. Tóth újabb kosaránál már csak egy labdányira voltak a hazaiaktól (42-39), ismét a házigazdák pillanatai következtek, a VKK ellépett, a felek 49-41-es eredménnyel zárták a félidőt.

A Fejér vármegyeiek jól reagáltak a hátrányra, gyorsan rendezték a sorokat. A DKKA 51-51-nél utolérte a hazaiakat, a következő támadásnál Szabó a vezetést is megszerezte. 53 pontnál megakadt a Veszprém, több mint három percig nem szereztek kosarat, aztán 53-63-nál, tízpontos fehérvári vezetéstél köszöntek be ismét. A folytatásban végig tíz körül mozgott a különbség, a koronázóvárosiak őrizték a harmadik negyedben megszerzett előnyt, végül Veszprémben is győztek, 12 pontos különbséggel. Ezzel döntőbe jutottak a Zöld-csoportban.

Ezúttal a Tóth Péter (22 pont, 7 lepattanó, 7 gólpassz, 33 VAL) és a korábbi meccseken is kiegyensúlyozottan teljesítő Kis Raul (23 pont, 9 lepattanó, 7 kiharcolt fault, 33 VAL) hozta a legjobb mutatókat, továbbá az erőcsatár, Szabó Zsolt (21 pont, 8 lepattanó, 24 VAL) is kitett magáért. A 2-0-ra megnyert elődöntős párharc után a Tiszaújvárossal küzdhetnek a három győzelemig tartó fináléban, a borsodiak a SMAFC-ot búcsúztatták, szintén két mérkőzésen.

Veszprém KK–Dávid Kornél KA 73-85 (25-20,24-21,8-27,16-17)

Veszprém, vezette: Földesi Ádám, Horváth Alajos, Szalai Zsolt (Németh Csaba)

DKKA: Tóth P. 22/9, Szalczgruber Á. 4, Molnár D., Szabó Zs. 21/3, Kis R. 23/3. Csere: Somogyfoki P. 10/6, Kuttor G. 5/3, Büki B., Keller V., Somogyfoki Sz., Denk N., Simon B. Vezetőedző: Dzunic Branislav