A június 9-től 16-ig megrendezésre kerülő, olimpiai kvalifikációs világbajnokságon egyéniben a férfiaknál és a nőknél is négyen-négyen indulnak magyar színekben. A bulgáriai vk-viadal befolyásolta a világranglistát, kiderült, kik szerepelhetnek legközelebb, a május 22–26. közötti, ankarai világkupa-döntőn.

A világbajnoki keret a jelenleg érvényes válogatási rend szerint a világkupa-sorozatban részt vevő magyar versenyzők két legjobb eredménye alapján alakult ki. A fiúknál Bőhm Csaba, Szép Balázs, Demeter Bence és Bereczki Richárd, míg a lányoknál a Gulyás Michelle, Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita nevét említette Martinek János szövetségi kapitány a szakmai bizottságnak. A grémium tagja az ötkarikás bronzérmes, a sportolói pályafutása végeztével a Volán Fehérvárnál edzősködő Kovács Sarolta is, a Martinek János által felsorolt neveket az érintettek elfogadták. Az eseményen a kapitány értékelte a szófiai viadal fináléit, a hölgyeknél Guzi Blanka elképesztő laser runnal a hetedik helyről nyert, Erdős Rita pályafutása első vk-fináléján a dobogóért harcolt, végül ötödik lett. A férfiaknál a plusz ötös vívás után előnyös helyzetből induló Szép Balázs és Demeter Bence döntője a lovaglás következtében nem alakult a terveknek megfelelően. Szépet kicsengették, Demeter utolsó lett ebben a tusában. Előbbi nem is folytatta a finálét, leszállt a lóról, összecsomagolt és elhagyta a helyszínt. Nyilvánvalóan már az ankarai döntőre koncentrált, nem látta értelmét a további, bulgáriai erőlködésnek.



- Az, hogy Szép Balázs a lenullázott lovaglás után nem folytatta a versenyt, szakmailag valamelyest érthető, hogy a világkupadöntő előtt nem zsigerelte ki magát. Demeter Bence beleállt, de ugyanerre gondolva ő is visszavett a tempóból, a tizenhatodik helyen zárt” – értékelte a hétvégi eseményeket Martinek János.

A tavaly júniusi, krakkói Európa-játékok középdöntőjét követően, balról Vitéz László, Málits István, Demeter Bence, Demeter József és Martinek János

Fotó: Horog László/FMH

A május végi vk-fináléra a szabályok szerint 36–36 versenyző nyer indulási jogot, minden ország nemenként három-három sportolója szerepelhet. A vk-ranglistán a versenysorozatban elért legjobb három eredmény után kapott pontszám rangsorol, ha az öttusázó ennél kevesebben vett részt, akkor az egy, vagy két viadalon szerzett helyezését veszik alapul. A regnáló világbajnoknak és a rendező ország két sportolójának helyet kell kapnia a résztvevők között, amúgy a vk-ranglistáról jutnak a döntőbe az öttusázók, a férfiaknál, Bőhm Csaba, Szép Balázs és Demeter Bence, míg a nőknél Guzi Blanka, Gulyás Michelle és Bauer Blanka.



A volános Tamás József nagy reményekkel vágott az idénynek, a szezonnyitó, kairói challenger-versenyen legjobb magyarként zárt, majd a budapesti, fedett pályás viadalon bár nem jutott döntőbe, pontszám tekintetében ismét megelőzte közvetlen riválisait, így azon hat válogatott közé került, akik esélyt teremtettek a részvételre a tavaszi vk-versenyeken, a döntőn, a világbajnokságon, valamint az olimpián. Utóbbin biztosan nem indul, azonban a világbajnokságon igen, méghozzá váltóban, Koleszár Mihály társaságában.



- A tavasszal három világkupán indultam. Az ankarai vk-versenyen kiestem a selejtezőben, Budapesten továbbléptem az első körből, nem sok hiányzott a fináléhoz, végül nem sikerült. A hétvégi, szófiai versenyen a selejtezőben jól ment, 17-10-es eredménnyel zártam a selejtezőt, az úszással sem volt gond, azonban a középdöntőben semmi sem jött össze. Ez egy nagyon rosszul sikerült verseny volt, amit gyorsan el kell felejtenem. A középdöntős körvívásnál 16 asszót nyertem, 19 vereség mellett, az úszás sem ment annyira, a kombi során a futásban és a különösen a lövészetben elmaradtam a várakozástól. Nem kérdés, utóbbiban kell a legtöbbet fejlődnöm a folytatásban. Az viszont öröm, hogy az év eleji, két, jól sikerült viadalnak köszönhetően ott vagyok a válogatott keretben, váltóban rajthoz állhatok a vb-n és reményeim szerint a hazai Eb-n is – közölte Tamás József.

Demeter két lövészet között, útközben a 2019-es, budapesti világbajnokságon

Fotó: sportmenü

A Volán Fehérvár öttusázóinak igazgatója, Vörös Zsuzsanna kimondottan örül, hogy a 24 éves Tamás Joci rajthoz állhat a világbajnokságon, valamint optimista a 34 esztendős Demeter Bence nyári, párizsi indulását illetően is.Utóbbi ismeri az ötkarikás játékok légkörét, 2016-ban, Rióban rajthoz állt az olimpián.



- Joci rendkívül nehéz hónapok után kezdte szereplését januárban. Tavaly júliusban egy baleset következtében eltörte a kezét, ráadásul a vívás és a lövészet során használt jobb kezét, ami érthetően visszavetette. Tizenkét hétig viselt gipszet, hosszú időt vett igénybe, mire ismét edzésbe állhatott. Amikor már értékelhető munkát végzett, részleges bokaszalag-szakadást szenvedett az egyik tréningen, ami szintén nem jött jól. Mire rendeződtek a dolgok, ott voltunk az év végén, jött az edzőtábor, aztán a sorsdöntő, egyiptomi viadal, ami a válogatottságról határozott. Ezek fényében komoly teljesítmény, a jövő szempontjából nagyon biztató, hogy komoly alapozás nélkül sikerült beverekednie magát a keretbe. A vb-n váltóban indul, valamint

meggyőződésem, a július 8-tól 14-én, a Puskás Aréna Szoborparkjában megrendezésre kerülő Európa-bajnokságon is szóhoz jut, egyéniben is. A rendező jogán hazánk nem csak négy, hanem hat sportolót is nevezhet, ebben Joci eleve benne van, ráadásul azon két sportolónk, aki augusztusban, az olimpián egyéniben indul, vélhetően nem áll rajthoz néhány héttel korábban Budapesten, az Európa-bajnokságon, mert nyilvánvalóan az ötkarikás játékokra koncentrál. Tamás sokat fejlődött az utóbbi két évben, az úszása mindig kimagasló volt, azonban a lövészete az utóbbi időszakban bőven hagy kívánnivalót maga után, emiatt nem tudott döntőzni a nemzetközi viadalokon, ebben a tekintetben feltétlenül előre kell lépnie.



Vörös azt mondja, az idei év különösen kemény, hiszen a tét óriási, az olimpiai részvétel. Ezért jóval nagyobb a küzdelem, mint előzőleg, ami megnehezítette a fehérvári fiatal dolgát is. „Azok is újra teljes erőbedobással harcolnak, akik tavaly – mivel nem volt kvalifikációs év – csak félgőzzel szerepeltek, pokoli küzdelem alakult ki a nyári játékok közelsége miatt. Ezúttal nem csak a középdöntők során, a selejtezőkben is mindenki kiadott magából mindent.”



Demeter Bence kapcsán a szakosztály igazgatója hozzátette, érett, rutinos versenyzőről van szó, aki pontosan tudja, milyen felkészülés kell a sikeres szerepléshez.



- A legfontosabbat teljesítette, kiharcolta az egyéni indulás jogát a vb-re és az Eb-re. A számára első, ankarai vk-n Tamáshoz hasonlóan nem lépett tovább a selejtezőből, azonban Budapesten remekelt, komoly esélye volt az aranyéremre, az utolsó lövészetét szúrta el, ezért lett csak ötödik, bár ez a helyezés is megsüvegelendő. Szófiában is jól menetelt a döntőig, azonban a lósorsolásnál nem volt szerencsére, akkora hátrányt szedett össze, hogy az élmezőny már nagy távolságra került tőle, végül 16. helyen végzett. Fontos, hogy a vb-re és a vk-fináléra kiharcolta az egyéni indulás jogát, nagyon bízom abban, hogy az olimpián is ott lehet. Böhm Csaba van a legjobb helyzetben, a tavalyi, krakkói Európa-játékokon kvótát szerzett, ez rajta kívül egyetlen férfi öttusázónknak sem sikerült, nagyon bízom abban, hogy Bencének összejön. A második hely kiadó, Szép Balázs pillanatnyilag jobb helyzetben van, mint Bence, ugyanis a budapesti vk-n Szép nagyon meggyőző teljesítményt nyújtott, a 13. helyről futott fel a dobogó második fokára, kiváló kombival. Bencének a csengtui vb-n vélhetően dobogóra kellene lépnie ahhoz, hogy ő induljon Párizsban, valamint az ankarai vk-n is érmes pozícióban kellene zárnia. Képesnek tartom az aranyéremre is, mint ahogy ő is képesnek tartja magát erre. Budapesten sem sok hiányzott a diadalhoz. Már nem fiatal versenyző, a formaidőzítés döntő lesz, a kínai világbajnokságon kell csúcsformában lennie, ott születik végérvényesen döntés az ötkarikás indulásról. Előzőleg, az ankarai vk-finálé is kedvezhet neki, mivel ott csak 36 sportoló indul, nincs selejtező, csak középdöntő, majd 18-as döntő, tehát kevesebb versenynapon kell kihoznia magából a maximumot. A világkupa-döntő is nagyon lényeges, közelebb hozhatja az olimpiához, de a világbajnoki teljesítmény lesz az igazán mérvadó. Nagyon remélem, Bence ott lesz Párizsban, ahol kihozza magából a maximumot. Az adott versenynapon bármi megtörténhet. Ezt pontosan tudom, 2004-ben, Athénban megtapasztaltam.