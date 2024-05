- Összességében mondhatjuk azt, hogy sikeres szezon van mögöttünk, hiszen eredetileg az volt célként meghatározva, hogy elérjük a 40 pontot és biztosan bennmaradjunk az NB I-ben. Ezt a célt magabiztosan sikerült is teljesítenünk. Ezután már felszabadultan futballozhattunk és bár csúsztak be gyengébb meccsek is, végül sikerült kiharcolnunk azt, hogy nyáron a nemzetközi kupában szerepelhessünk - fogalmazott Tobias Christensen visszatekintve a 2023-2024-es idényre. - Az utolsó meccs után mégsem örülhettünk önfeledten, hiszen nagyon közel voltunk ahhoz, hogy a dobogóra is felállhassunk, ez azonban végül nem sikerült. A saját teljesítményemmel elégedett vagyok, számomra nem kérdés, hogy pályafutásom legjobb szezonja volt a 2023-2024-es idény. Főleg azután ment jól a játék, hogy a középpályán előrébb kerültem és sokkal többször kapcsolódhattam be a támadásokba. Örülök annak, hogy összesen kilenc gólt szereztem és jó pár gólpasszt is sikerült kiosztanom. Mit is mondhatnék? Soha rosszabb szezont! Büszke vagyok arra, hogy ennek a csapatnak a játékosa lehetek. Úgy érzem, ebben a szezonban nagyon összekovácsolódtunk, ez pedig nagy részben köszönhető a szakmai stábnak. Nagyon sok jó emlékem van az elmúlt szezonból, külön ki kell emelnem a Vidi-szurkolókat, akik minden meccsen remek hangulatot varázsoltak a stadionokba. Nagyon sajnálom, hogy végül nem tudtunk közösen dobogós helyezést ünnepelni, de az mindent elmond a drukkerekről, hogy a negyedik hely ellenére is kihívtak bennünket ünnepelni a Sóstói Stadion elé. Felejthetetlen élmény volt ez számomra és szerintem a csapattársak számára is. Most néhány hét pihenő következik, aztán egy erős alapozással felkészülünk a nemzetközi szereplésre és az új bajnoki idényre. Bízom benne, hogy valamennyi fronton sikerül eredményesen szerepelnünk és a jövőben is együtt ünnepelhetünk majd lelkes szurkolóinkkal.