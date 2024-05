Feltűnően jó hangulatban, mosolyogva telt a bemelegítés mindkét oldalon a kispadoknál. A pályán a budaörsiek voltak oldottabb hangulatban, ami érthető is, hét ponttal áll több a nevük mellett a tabellán. Mondjuk inkább úgy, az Alba lányai voltak koncentráltabbak.

Mindkét csapat elhibázta első támadását, Tamara Szmbatian aztán értékesített két büntetőt, lopott egy labdát Takó Viktória akcióból vette be a budaörsi kaput, Megvolt Kubina Molli első védése is, 0-3. Kétszer villant Debreczeni-Klivinyi Kinga, de Utasi Lindának és Takónak volt válasza, 2-5-nél Buday Dániel gyorsan időt is kért. Sajnos Kövér Luca és Utasi is lövést rontott, Szabó Anna viszont kétszer is szélről volt eredményes, Szmbatian büntetője ismét jó, 5-6. A félidő közepéhez közeledve még mindig a fehérváriaknál volt az előny, Szabó Kitti is csatlakozott a góllövőkhöz, Takó és Szmbatian pedig tovább termelt, 8-9. Debreczeni-Klivinyi egyenlített kétszer is, mert menet közben Szmbatian lőtt parádés csel után gólt, 10-10. Utasi dupla következett, a második dugó olyan csuklómozdulatot követően robbant a bal felsőbe, hogy egyként ugrott fel az Alba kispadja, 10-12. Takó kiállítása miatt egyenlíteni tudott a Budaörs, Kubina nem találta Szabó Anna ellenszerét, és a másik szélről Szabó-Májer Krisztina is betalált, 12-12. Az egykori – majd jövőre újra – fehérvári szélső a vezetést is megszerezte csapatának, Pálos-Bognár Barbara és Szövérdffy-Szabadfi is kaput talált, ahogy az Albából Szemes Szonja, de már ott volt a két gólos előny, 15-13. Hiába Utasi újabb hálószaggató rakétája és Takó újabb csodás gólja, Szabó Anna és Pálos sem pihent, 17-15. Elég egy kis javulás védekezésben, hozzátéve egyetlen Tóth Nikolett védés, hogy feltámadjon a remény a döntetlenre, de csak Kocsis Bettina él a lehetőséggel a szünet előtt, 17-16.

Erősen kezdtek a fehérvári lányok a pihenő után, különösen Kövér Luca, de Takó sem panaszkodhat, 18-19. Sajnos jött a következő fordulat, Szabó-Májer és Pálos rontotta el a pillanatnyi jó hangulatot, 20-19. Ki hinné, de a következő két gól fehérvári lánytól érkezett, Takó és Szmbatian révén, 20-21. Ezt az előnyt végre tartotta egy ideig az Alba, Takó, Szmbatian kétszer is, Afentáler Sára, és Szemes lőtte a fehérvári gólokat, a túloldalon Debreczeni-Klivinyi és Pálos-Bognár vitte a pálmát, a félidő közepén előny itt, 25-26. Utóbbi miatt időt is kellett kérnie Horváth Rolandnak, mert fordult a kocka, 27-26. Sajnos az időkérés nem tett jót, rossz lövés és két eladott labda, a Budaörs ki is használta ezt, 30-26. Szabó Kitti talpról eleresztett lövése törte meg a rossz szériát, amit Utasi szerencsés gólja toldott meg, 30-28. Innen sajnos a Budaörs tudott újítani, hét perccel a vége előtt 33-28. Szabó Kitti faragott a hátrányból, de Szmbatian a szabálytalansága után megkapta a két percet, lesétálva még odaszólt a játékvezetőnek, aki így megduplázta a büntetést. A négy percnyi létszámhátrány sose jön jól, ilyenkor meg pláne, és bár hősiesen küzdöttek az FKC amazonjai, a Budaörs kihasználta a lehetőséget és 36-32-re elhúztak két perccel a vége előtt. Ezen már csak minimálisan kozmetikázott Szmbatian, 36-33 a vége. Kár azért a pár perces rövidzárlatért.

Moyra-Budaörs – Alba Fehérvár KC 36-33 (17-16)

Budaörs, Városi Sportcsarnok, 520 néző, Vezette: Andorka, Hucker

Budaörs: Bőle, Mistina, Vártok R. – Szabó-Májer 4, Szövérdffy-Szabadfi 2, Szekerczés 2, Gergely-Zsigmond, Debreczeni-Klivinyi 7, Schneider 2/1, Vártok T., Szabó A. 8, Pálos-Bognár 9/3, Hudák 1, Tóth M., Gorilska 1. Vezetőedző: Buday Dániel

Alba Fehérvár KC: Tóth N., Kubina – Afentáler 1, Tolnai, Zrnic, Utasi 6, Takó 7, Szabó K. 4, Szmbatian 10/6, Sulyok, Kocsis 1, Kövér 2, Szemes 2. Vezetőedző: Horváth Roland