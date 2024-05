Sárosd – Bodajk SE 12–0 (9–0)

Seregélyes, 70 néző

Vezette: Szabó Dániel.

Sárosd: Rigó – Hushegyi (Vida), Pribék (Susa), Klémán M. (Várnai), Lakakisz - Majláth (Kökény), Bánszki, Dvéri II. Zs., Paksi G. - Meszlényi, Vámosi (Paksi P.). Vezetőedző: Lendvai Tamás.

Bodajk SE: Nagy M. – Listár (Kovács T.), Kurcz, Moór, Imrefi - Farkas Cs., Lázár, Farkas K., Czéh - Bőhm, Varga R. Vezetőedző: Bregócs Gergő.

Gól: Klémán (8., 19., 20., 70.), Majláth (12., 29., 57.), Vámosi (3., 39.), Lakakisz (10.), Dvéri II. Zs. (22.), Vida (78.)

Jók: Klémán M., Majláth, Lakakisz, Dvéri II. Zs., Vámosi, ill. senki

A 3. percben Lakakisz Nikolaosz keresztlabdát kapott, majd Vámosi Róberthez passzolt, aki kilőtte a hosszú sarkot, 1-0. A 8. percben Klémán Mátéhoz került a 16-oson belül a labda, amit szinte a alapvonalról gurított be a kapus mellett, 2-0. A 10. percben Lakakisz kapott jó labdát majd kapus lábai között gurította be a hálóba, 3-0. A 12. percben Majláth Henrik indult egyedül a kapu irányába, és értékesítette ziccerét, 4-0. A 19. percben Lakakisz szögletét Klémán fejjel csúsztatta a kapuba, 5-0. A 20. percben Paksi Gábortól érkezett oldalról a labda, melyet Klémán fejelt a hálóba, 6-0. A 22. percben Majláthtól kapott jó labdát Dvéri II. Zsolt, majd 16 méterről emelt a kapuba, 7-0. A 29. percben Dvéri II.-től egy magasan érkező labdát Majláth fejelt be, 8-0. A 37. percben Lakakisz harcolt ki egy büntetőt, melyet Klémán lőtt, de Nagy Márk védett. A 39. percben Majláth adott középre, Vámosi pedig a kapuba gurított, 9-0. Az 57. percben Majláth bejátszotta magát a kapu elé, majd a hosszú sarokba lőtt, 10-0. A 70. percben Hushegyi Csaba passzából Klémán kotorta a labdát a kapuba, 11-0. A 78. percben Paksi Patrik labdát szerzett, majd Vida Tamáshoz továbbított, aki a hálóba lőtt, 12-0.

Tudósított: Németh Réka.