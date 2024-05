Az első, fővárosi elődöntőt 70-61-re nyerték a Fejér vármegyeiek a

Bogdánfy utcai csarnokban, ebből következően jó előjelekkel várták az

elődöntő visszavágóját. Az már az odavágón kiderült, hogy a fővárosiak

számítanak a legkeményebb ellenfélnek a rájátszásban. Az első felvonás

során a DKKA többször is megpróbált előnyt szerezni, de mindig

visszajött a meccsbe a másik fekete-fehér együttes. Idegenben az

utolsó percekben döntötték el a meccset Szentpáli Gergő tanítványai,

idegenben szereztek kilencpontos előnyt.



A visszavágó előtt váratlan dolog történt, az akadémisták

csapatkapitánya, Laufer Gabriella egy szupermarketben elvágta az egyik

ujját, a bizarr sérülés után nem is tudott pályára lépni, azonban így

is a gárda hasznára volt, az edzőkhöz hasonlítható aktivitással

segítette a lányokat a kispadról. A mentalitását átragasztotta a

csapattársaira, de a pontjai, lepattanói természetesen hiányoztak. Jól

kezdtek a vendéglátók, a 4. percben már 11 pontnál jártak 8 ellenében,

aztán két és fél perces gólcsend következett. Majd Varga Sáráék megint

megtalálták a ritmust,elléptek. Frindt Nikolett, Papp Lilla és Varga

Sára állt a csapat élére, amely a 11. percben 29-19-re lépett el,

ezzel összesítésben 19 ponttal álltak jobban párharcban. Az első meccs

azonban megmutatta, hogy nem lehet leírni a BEAC-ot. A hazaiak a 17.

percben találtak be újra a mezőnyből, a vendégek pedig eltüntették a

különbséget. Sőt, az utolsó szó Drahosé volt, így 34-36 állt a táblán

a nagyszünetben, két ponttal vezettek a budapestiek.



Hét pont még így is maradt a fehérvári előnyből összesítésben, de

erősebb második félidőre volt szükség a továbbjutáshoz. Drávecz állt a

csapat élére, komoly munkát végzett a palánkok alatt. Háromnál többel

azonban nem vezetett a DKKA, ám a 27. percben megint fordított a BEAC.

43-46 után Varga és Szauter váltott triplát, majd Frindt és Drávecz

révén 55-50-re elhúztak a házigazdák. A vendégek két kosara után,

55-54-ről kezdődött a végjáték, a 37. perc végéig Varga 11, Drávecz 5

pontot szorgoskodott össze, de haladt előre a BEAC is. A 37. percben,

71-64-nél sem dőlt el semmi, köszönhetően a fővárosiak zsinórban

dobott 7 pontjának. A DKKA végül a második meccset is megnyerte,

kettős győzelemmel jutott a B-csoportos döntőbe.



A sikerből Varga Sára 26 ponttal és 6 kiharcolt faulttal vette ki a

részét, remek erőnlétét jól példázza, hogy 40 percet töltött a pályán.

Drávecz Boróka is remek teljesítményét nyújtott, 20 ponttal, 6

lepattanóval és 6 kiharcolt faulttal – ez 27 VAL-t jelentett.



Dávid Kornél KA–BEAC Újbuda 75-73 (26-19, 8-17, 21-18, 20-19)



DKKA: Varga S. 26/15, Szücs Lu. 7/3, Frindt N. 10/6, Kötő L. 4,

Drávecz B. 20. Csere: Papp L. 8, Dávid M., Szücs Li., Vas B., Vas V.

Vezetőedző: Szentpáli Gergő