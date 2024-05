Fontos lépést tehetett volna a Fehérvár FC az ezüstérem és - a szerdai FTC - Paks Magyar Kupa-döntő eredményének függvényében - az Európa-liga-selejtező felé, azonban agyonnyert meccset bukott el. A Debreceni VSC a hajrá előtt egy szögletből talált be, s Dreskovic gólja a Loki 1-0-s győzelmét szállította.

A Vidi a tabella harmadik helyén áll az utolsó, DVTK elleni bajnoki előtt. A Paksi FC két ponttal előzi meg a fehérváriakat, míg a Puskás Akadémia FC egy pontos hátránnyal lohol a piros-kékek után.

- Először is gratulálok az ellenfelünknek a győzelemhez. Csalódott vagyok, hogy nem tudtunk nyerni, de úgy gondolom, nagyon jó teljesítményt nyújtottunk - amióta a Fehérvár edzője vagyok, itt, Debrecenben a legjobbat. De ilyen a labdarúgás, ha nem vagy elég szerencsés a helyzeteknél és a mérkőzés állása 0-0, akkor bármi megtörténhet - fogalmazott a találkozót követően Bartosz Grzelak, a Fehérvár FC vezetőedzője. - Természetesen csalódás számunkra, hogy gólt kaptunk szögletből, majd az utolsó tíz percben már nem volt elég energiánk, hogy kiharcoljuk a döntetlent, de büszke vagyok a játékosaimra. Tovább kell lépnünk és a következő mérkőzésre koncentrálnunk.

Győzelmével a Debreceni VSC bebiztosította ötödik helyét a bajnokságban.

- Nem volt egyszerű mérkőzés és már több hasonló meccsünk is volt a szezonban. Főleg mentálisan volt nehéz azok után, hogy öt gólt kaptunk az FTC-től és elveszítettük a lehetőségét annak, hogy a nemzetközi kupában induljunk - tekintett vissza Srdjan Blagojevic, a DVSC trénere. - Nem volt könnyű az intenzitást megtartani, amire szükség volt a találkozón, de örülök, hogy végül sikerült. Nem volt könnyű a Vidi elleni meccs amiatt sem, amilyen helyzetben voltunk és hozzá kell tennem azt is, hogy a Fehérvár nagyon jó csapat. Fizikailag nagyon erősek és magabiztosan is futballoznak, megvannak az ambícióik, mivel a második helyért harcolnak. Leegyszerűsítve azt mondhatom, hogy ezt a mérkőzést Megyeri Balázs védéseinek köszönhetően nyertük meg, három helyzetben is nagyot mentett. A másik dolog pedig a türelem, ami főleg a második félidőben volt jellemző ránk. Szerintem fejlődtünk abban, ahogy a kontratámadásokat tudtuk kontrollálni és megmutattuk azt, hogy türelmesek tudunk lenni, amikor a támadásainkat építjük fel. Nem a vasárnap esti volt a legjobb teljesítményünk, de végül sikerült 1-0-ra nyernünk és úgy gondolom, ez a győzelem itt az utolsó hazai meccsünkön a legjobb érzés és ez egy ajándék is a szurkolóinknak - mondta a DVSC vezetőedzője.