Egy-egy kihagyott helyzettel indított mindkét csapat, majd mindkét oldalon a beállók találtak be, onnan Győri Viktória, innen Kövér Luca, majd Faragó Lea és Szabó Kitti gólváltása után 2-2. A következő három percben gólcsendet tartottak a csapatok, de amint megtört, jobban jött ki a gólváltásból az Alba, két hazai találatra Bruna Zrnic duplája és Tamara Szmbatian gólja érkezett, 4-5. Kocsis Bettina kiállítása nem jött jól, gyorsan fordított a NEKA, Szmbatian hetesből egyenlített, majd jött néhány technikai hiba, Németh Roland le is rakta a zsűriasztalra a „T” betűt, 6-6. Alaxai Zoé kezdett gólgyártásba, Szabó Kitti cserébe talpról küldött el egy rakétát a léc alá, zúgott is a boglári lelátóról a „Hajrá Fehérvár!”. Pláne akkor, mikor Kubina a kapuból talált be, 7-8. A következő három gólt NEKA játékos lőtte, Zrnic törte meg ezt a borzalmas szériát, és Kocsis Bettina kiállítását is döntetlenre hozta az Alba, de a hátrány így is megmaradt, 11-10. Az első félidő hajrája viszont fehérvári oldalon sikerült jobban, Kövér, Szabó és Zrnic is átverte Csapót, Tóth Nikolett ellenben védett, félidőben 12-13.

Éppen csak pislantottunk párat és máris néggyel ment a Fehérvár, miután Tóth a kapuban, Takó, Kövér, Szabó és Szmbatian a mezőnyben tették jól a dolgukat, 13-17. Kiállítás itt is, ott is, de gól fehérvári oldalon volt több, Szmbatian és Takó kettőt is vállalt, Szabó Kitti is hozzátett, 15-22. A félidő közepéhez egy 4-1-es hazai szériával érkeztünk, reméltük, hogy a hullámvölgy ezzel letudva, 19-23. Ez némileg igaz is volt, bár Sulyok Réka kiállítása nem sokat könnyített a helyzeten, de Takó és Szmbatian továbbra is hozta amit kellett, tíz perccel a vége előtt 21-25. De valahogy nem akart működni a játék, visszajött két gólra a NEKA, Szmbatian viszont a büntetővonalról hibátlan maradt, 23-26-al fordultunk az utolsó öt percre. Ami megint kapkodósra sikerült, volt itt eladott labda Szmbatiantól, elhibázott lövés Takótól, ám akadt Kubina védés is, a lényeg, hogy 25-28 ide.

Ezzel pedig az Alba lányai vasárnap a Vasas ellen már nem a bennmaradás kiharcolásáért, hanem egyenesen a 9. helyért szállnak harcba.



NEKA – Alba Fehérvár KC 25-28 (12-13)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 200 néző, Vezette: Horváth P., Marton

NEKA: Zaj, Csapó (kapusok) – Bató 1, Győri 3, Fazekas, Faragó 4, Berei 1, Miklós 2, Molnár 1, Petruska, Wald 7/3, Keceli-Mészáros 1, Alaxai 4, Munteanu-Korodi, Kriston, Lapos 1. Vezetőedző: Bakó Botond

Alba Fehérvár KC: Tóth N., Kubina 1 (kapusok) – Afentáler, Tolnai, Zrnic 4, Utasi, Takó 5, Szabó K. 6, Szmbatian 9/4, Sulyok, Kocsis, Kövér 3, Szemes. Vezetőedző: Horváth Roland

Kiállítások: 6 perc, illetve 10 perc

Hétméteresek: 4/3, illetve 4/4