28. forduló

2024. május 18., szombat, 17:00

Tóvill Kápolnásnyék (4.) – Lajoskomárom (7.) – ősszel 2-0

Höltzl Richárd a Tóvill-Kápolnásnyék vezetőedzője: - Úgy gondolom, hogy a Főnix FC kinőtte ezt az osztályt, és nem nagyon adott nekünk esélyt a pontszerzésre a vasárnapi mérkőzésen. A játék minden elemében jobbak voltak, nem volt kérdéses a végeredmény. Gratuláltam nekik, és bízom benne, hogy jövőre nem találkozunk, mert sikerrel veszik az osztályozót. Nem vár ránk könnyű kilencven perc a Lajoskomárom ellen sem, idegenben sikerült ellenük kettő nullára nyerni, nehéz mérkőzésre számítok, de annak érdekében, hogy legalább a negyedik helyet megszerezzük, mindenképpen győzni kellene. Pigler Boldizsár játéka kérdéses, rajta kívül mindenki hadra fogható lesz

Sárbogárd (2.) - MÁV Előre FC Főnix (1.) – ősszel 3-4

Pajor László a Sárbogárd vezetőedzője: - Szomorú vagyok, mert Ercsiben a játék képe nem azt mutatta, hogy vereséget fogunk szenvedni. Komoly fölényben játszottunk végig, rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, de ezeket sajnos nem tudtuk értékesíteni. Talán kevésbé voltunk ott most fejben, az Ercsi pedig harcos és jó csapat, és a kevés lehetőségét jól használta ki. Megvertük saját magunkat! A Főnix FC keveset botlik, nekünk feszített volt a tempó, jó szerepelünk a kupában is, nehéz mérkőzések vannak mögöttünk. Nem panaszkodtam egyáltalán eddig, de az egész szezonban nagyon komoly sérülés hullám sújt bennünket, és talán most ez volt az egyik oka a vereségnek. Nem voltunk elég frissek, a Főnix FC ellen próbáljuk azt a formát hozni, amely eddig jellemzett bennünket. A játékunkkal Ercsiben most sem volt probléma, egyedül a helyzetkihasználás nem sikerült. Erre még rá fókuszálunk a héten, próbáljuk ezt még jobban élesíteni, biztos vagyok benne, hogy pontkülönbségtől függetlenül egy nagyon éles és izgalmas mérkőzés lesz. Ősszel is kifejezetten látványos találkozót játszottunk, mondhatni, hogy szerencsével tartotta otthon a három pontot ellenfelünk. Mindent összevetve jó mérkőzésre van kilátás, mi ugyanúgy koncentrálunk tovább és megpróbáljuk őket itthon megverni.

2024. május 19., vasárnap, 17:00

Enying (13.) – Sárosd (8.) – ősszel 2-9

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Szinte az egész mérkőzést emberelőnyben játszottunk a Mezőfalva ellen, mégis nagyon megszenvedtük azt a találkozót. Nem igazán tudtuk érvényesíteni akaratunkat, viszont vendégeink hősies küzdelme nem mindennapi teljesítmény volt. Mindkét oldalon jól teljesítettek a kapusok, és persze volt is dolguk bőven. Szinte örülni sem volt időnk, mert már a következő, Mór elleni szombati mérkőzés okozott fejtörést a csapatnak. Nehéz, őszinte kijelentés, de ha az ifi, a felnőtt és az öregfiúk is egy napon játszik, akkor nem egyszerű minden harctéren jól helytállni. Létszám tekintetében olyannyira nehéz helyzetben voltunk, hogy csere nélkül utaztunk Mórra. Nagyon közel volt a meglepetés, de sajnos nem bírtuk a végéig. Büszkék lehetünk a csapatra, mert nagyon fegyelmezetten és taktikusan tudtunk játszani. Nagyon remélem, hogy sikerül átmenteni a magabiztos jó formát vasárnapra. Nem szabad megijedni, de természetesen tisztelnünk is kell a Sárosdot. Ahogy Móron itt is az fog dönteni mennyire tudunk összeszedetten, fegyelmezetten, az edzői utasításokat pontosan betartva játszani. Létszám tekintetében biztosan jobb lesz a helyzet. A betegeinek remélhetőleg rendbe jönnek akkora, s ezen kívül egy eltiltott játékosra nem számíthatunk a hétvégén. Nagyon szép eredmény lenne pontot, pontokat szerezni vasárnap, hogy a sorsdöntőnek mondható következő mérkőzésre nyugodtabban utazhassunk Martonvásárra. Mindkét találkozót igazi háromesélyesnek mondanám.

KK Grain KFT.-Mezőfalva (11.) - Móri SE (3.) – ősszel 2-6

Villám Balázs a KK Grain KFT.-Mezőfalva vezetőedzője: - Rosszabb már nem lehetne! Azért nem sikerült nyerni legutóbb az Enying ellen, mert már a második percben kiállítás miatt megfogyatkoztunk, bár így is voltak lehetőségeink, és minimum egy döntetlenre rászolgáltunk volna. A kiállítás után a találkozó arról szólt, hogy aki gólt fog rúgni az meg is nyeri a mérkőzést. Előttünk is adódott három százszázalékos ziccer, de a háromból egyszer találtunk kaput. A legfőbb probléma, akárcsak ősszel, hogy a helyzeteinket nem tudjuk nagy százalékban értékesíteni. Ráadásul a mögöttünk állók is a nyakunkra jöttek! Jelenleg az edzéseken nem foglalkozunk a helyzetkihasználással, mert onnantól kezdve, hogy arra fektettük a hangsúlyt nem nagyon volt eredménye, így valószínű, hogy nem ezt gyakoroljuk a héten. A labdakihozatalra fogunk inkább fókuszálni, aztán majd remélem, éhesek lesznek a fiúk a kapu előtt. Nem szeretnénk kikapni hazai pályán a Mórtól, tisztességes helytállást várok!

Ikarus-Maroshegy (9.) – Tordas (5.) – ősszel 1-3

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Őszintén megmondom, hogy többre számítottam, az utóbbi két mérkőzés eredménye számunkra hízelgő, főleg a múlt heti, Sárosd elleni mérkőzésen. Hazai pályán vétettünk két olyan egyéni hibát, ami nem fér bele egy ilyen mérkőzésbe. Visszajöttünk ugyan a meccsbe, még azt sem mondhatom, hogy rosszul játszottunk, de végül ellenfelünk vitte el a pontokat. Vasárnap az első félidőben mélyen a tudásunk alatt játszottunk, míg a Martonvásár akarata jobban érvényesült, igaz viszont gólt nem tudtak szerezni, pedig sok helyzetet kidolgoztak. A második félidőben feljavultunk, két-három ígéretes lehetőségünk volt, de ezek kimaradtak. Igazság szerint a Martonvásár jobban rászolgált volna a győzelemre. Nem vár ránk sétagalopp a Tordas ellen, tudjuk azt, hogy szervezett csapatról van szó, mi viszont eléggé hektikusak vagyunk. Amennyiben „jól lábbal” kel fel a csapat, akkor képesek vagyunk bárki ellen éles mérkőzést játszani, ha nem, akkor bárki ellen ki is tudunk kapni. Bízom benne, hogy az előbbi forgatókönyv lesz vasárnap, ellenkező esetben nem sok esélyünk lesz.

Bodajk SE (15.) - Ercsi Kinizsi (6.) – ősszel 1-6

Bregócs Gergő a Bodajk SE vezetőedzője: - Két hete a Martonvásár ellen mindössze csak egy cserénk volt, egy sokkal nívósabb csapattal játszottunk. Próbáltunk hősiesen védekezni, nagyon sok helyzetet dolgoztak ki, de szerencsére a kapusunk remek napot fogott ki. Nagyon sok ziccert védett, ennek köszönhetően tartottunk otthon egy pontot. Igyekeztünk, a tőlünk telhetőt megtettük, a rengeteg ifistával álltunk fel, így ez az eredmény még hízelgőnek is mondható számunkra. Nehéz lesz az Ercsi ellen, jó és erős csapat, tisztes helytállást várok, próbáljuk kitenni azt, ami még bennünk van! Sajnos nincs könnyű dolgunk, mert még az utolsó pillanatban is lemondják a mérkőzést egyes játékosok bármilyen indokkal.

Csór Truck-Trailer (12.) – Martonvásár (14.) – ősszel 1-0

Pécsi László a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - Nincs két egyforma mérkőzés, a Mór illetve a Sárosd elleni találkozók sem azok voltak. Papíron mindkét összecsapáson súlyos vereséget szenvedtünk, de mindkét meccsen más és más volt a játék képe. Nem akarok magyarázkodni, de a Sárosd elleni mérkőzés előtt elég sok gonddal küszködtünk, több sérültünk és eltiltottunk volt, őszintén én is többet vártam ettől a kilencven perctől, de sajnos a játékosok nem tudták a sok hiányzót kellőképpen pótolni. Sok mindent elárul a meccsről, hogy a csapatunk legjobbja kapusunk volt, ennek ellenére nagy különbségű lett a Mórral szemben a vereség, még ránk nézve hízelgő az eredmény. A Martonvásár ellen természetesen győzelmet várok, minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni ezért. Sok múlik majd azon, hogy hányan térhetnek vissza, az eltiltottunk már letöltötte a büntetését, és a sérültek közül is remélem, néhányan bevethetőek lesznek, és átérzik a jelentőségét, és súlyát ennek a fontos összecsapásnak.

Szabadnapos: Mány-Bicske II. (10.)