Két fehérvári volt érintett a bolgár fővárosban bonyolított vk-viadalon, mindketten komoly reményekkel keltek útra. Demeter előzőleg Budapesten az utolsó lövészete előtt még vezetett, komoly esélye volt a végső sikerre, azonban ellőtte a puskaport, ötödik lett a magyar fővárosban. Klubtársa, Tamás József is gond nélkül vette a szófiai selejtezőt, azonban a 18-as fináléba már nem került be, ugyanis az elfogadható vívás és szenzációs úszás után a lövészet nem igazán ment neki ezúttal sem. A selejtezőből Demeter és Tamás gond nélkül lépett tovább, a középdöntőben Tamás 16-19-es vívása nem

sikerült igazán jól, de a legerősebb számában, a medencében kiváló úszással kompenzált. Ahogy Ankarában, a fehérvári fiatal megint nem jutott a fináléba, pedig volt rá esélye, azonban a kombiban nem remekelt ezúttal sem.

Demeter – a másik későbbi döntőshöz – Szép Csabához hasonlóan 20-15-ös, jó produkcióval zárta a finálét megelőző napon a körvívást, az úszást megfelelő eredménnyel tudta le, stabilan lőtt és futott, gond nélkül került a döntőbe. A csoportjában a 8. helyen ért célba a középdöntőben, de a végén nem kellett erőlködnie, eleve bejutó helyről kezdte a kombit, a záró lövészet után az 5. helyen haladt, nem kellett megszakadnia. Demeter, illetve Szép a körvívás eredményével hatos holtversenyben a hetedik helyről kezdte a 18-as döntőt, egyiküknek sem sikerült a lovaglás. Demeter hat akadályveréssel ment végig a pályán, Szép Balázst pedig több ellenszegülés után kicsengették, tehát 0 ponttal zárt.

A fehérvári sportoló sem volt jó kedvében, a maximális 300-ból 258 pontot szerzett, természetesen folytatta, Szép viszont a következő, ankarai viadalra, a törökországi világkupa-döntőre tartalékolva nem folytatta a versenyt. A bónuszvívásban Demeter három ellenfelét legyőzve hat pluszpontot szerzett, majd a 200 méteres úszásban 2:13.84 perccel 16. lett, így a négy lövészettel megszakított 5x600 méteres futásnak ugyanebből a pozícióból vágott neki, majd ezen a helyen ért célba. A kombinált számban 11:12.10 perccel ugyancsak a 16. időt érte el.

- Sajnos nem voltam szerencsés, egy gyengébb képességű lovat húztam, amely már a női verseny során is alacsony pontszámot ért el. Már a melegítésnél voltak nehézségeink, abszolút nem találtuk a közös nevezőt. Annyit sikerült elérnem, hogy ne álljon meg, de ennek sok verés lett az ára. Ezek után már annyira visszacsúsztam, hogy nem volt esélyem felvenni a többiekkel a versenyt. A kombit magányosan tudtam le, a többiek jóval előttem, mögöttem senki, a cél az volt, hogy befejezzem a versenyt, nem adtam ki magamból mindent. Az úszásban is elmaradtam a várakozástól, nagyon rossz minőségű, 50 méteres medencében rendezték ezt a tusát. Annyi előnye feltétlenül van a döntős szereplésemnek, hogy a vk-döntőn biztosan indulok két hét múlva

egyéniben és a kínai világbajnokságon is. Ez feltétlenül pozitívum. Széppel nagyon pechesek voltunk a lósorsolásnál, az enyém a lányoknál is gyengén mentem, ahogy velem is, Szép lova a lányoknál is sokat hibázott, de akkor legalább befejezte a pályát, a honfitársammal nem – közölte Demeter Bence.

Olimpiai részvételi jogot már csak a június 9-től 16-ig sorra kerülő, a kínai Csengtuban rendezendő világbajnokságon lehet közvetlenül szerezni, végül a női és férfi ötkarikás mezőnyt a kvalifikációs ranglistáról tölti fel a nemzetközi szövetség. Ezért is rendkívül fontosak a vk-helyezések. Egy nemzetből nemenként két versenyző nevezhető a párizsi, ötkarikás játékokra, ha több kvóta jön össze, a nemzeti szövetségek döntenek az indulókról.

A világkupa-döntőt két hét múlva, Ankarában rendezik, a mieink közül Szép Balázs, Bőhm Csaba és Demeter Bence, a nőknél pedig Guzi Blanka, Gulyás Michelle és Bauer Blanka bizonyíthat.

Eredmények, férfi verseny, Szófia:

1. Pierre Dejardin (francia) 1502 pont

2. Mohanad Saban (egyiptomi) 1500

3. Mohamed el-Gendi (egyiptomi) 1498

...16. Demeter Bence 1400

...18. Szép Balázs (feladta)

Női verseny:

1. Guzi Blanka 1400 pont

2. Jessica Varley (brit) 1396

3. Malak Iszmail (egyiptomi) 1379

5. Erdős Rita 1373