A gyermekdöntő első két napján nagyszerűen kezdett a Dunaújváros. A negyeddöntőben az FTC-Telekomot úgy győzték le, hogy a fővárosiaknak esélyük sem volt a sikerre, a lányok 13-8-ra diadalmaskodtak.

Az elődöntőben már forróbb volt a csata, a házigazda Győr volt a dunaújvárosiak ellenfele. A hazaiak jól kezdtek, nagyszerű második negyeddel 6-4-re is vezettek, de a DFVE a harmadik negyedben egy korai góllal szépített, majd öt góltalan perc után 36 másodperc alatt fordított. A hátralévő időben a Győrnek sikerült az egyenlítés, de végül Mihók Mandula révén megindult a győzelem felé a dunaújvárosi együttes, amely a második félidőt 1-8-al abszolválta, így 7-12-es eredménnyel jutott a döntőbe.

A másik ágon a PoInterier-Szentes az UVSE-t és a KSI-t legyőzve lett finalista.

A fináléban aztán jól kezdett a DFVE, két 2-0-ra megnyert negyed után szinte a kezükben érezhették a lányok az aranyérmet már a félidőben. A harmadik is jól indult, semmi nem utalt arra, hogy bármin is izgulnia kell a dunaújvárosiaknak de a szentesiek végül nagyon meghúzták ezt a felvonsát. A játékrész második percében megszerezték első góljukat, majd szép lassan 6-4-re zárkóztak. A slusszpoén így is a DFVE-é lett, hiszen két másodperccel az utolsó szünet előtt Schalpp-Molnár Annamari ismét háromra növelte az előnyt.

A negyedik felvonásban ismét a szentesiek indítottak góllal, de öt perccel a zárás előtt Nagy Enikő révén ismét hárommal ment a DFVE. Ekkor még senki sem gondolta, hogy a dunaújvárosiak ezután nem is dobnak már gólt, azonban ez sem akadályozta meg őket abban, hogy megnyerjék a döntőt, hiszen a Szentes csak 34 másodperccel a vége előtt tudott egyre zárkózni. Ez az idő kevésnek bizonyult az egyenlítésre, így a dunaújvárosiak örülhettek a győzelemnek.

Leány gyermek vízilabda nyolcas döntő, Győr

Negyeddöntő

DFVE – FTC-Telekom 13-8

Elődöntő

Győr – DFVE 7-12

Döntő

DFVE – Szentes 8-7