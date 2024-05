2024. május 25., szombat, 17:00

Sárosd (8.) - KK Grain KFT.-Mezőfalva (12.) – ősszel 2-3

Lendvai Tamás a Sárosd vezetőedzője: - Enyingen az első harminc percben nagyon jól játszottunk, három-négy ziccert hagytunk ki, amivel már eldönthettük volna a mérkőzést. Kaptunk az elején egy büntetőt, amelyet berúgtunk, de a 34. percben egy bedobás után egyenlített ellenfelünk, ennek oka pedig az volt, hogy nem értették meg egymást a védőink, és ez nagyon megzavart minket. Innentől kezdve szétesett a játékunk, jobb teljesítmény nyújtottak a házigazdák. Őket felpaprikázta a góljuk, bennünket pedig inkább visszavetett. A szünet után ugyan mi irányítottuk a játékot, de meg tudtok minket kontrázni. Látszott a csapaton, hogy két-három naponta meccset játszottunk, kicsit fáradtan mozogtak, és nem voltunk olyan frissek. Az előnyünkre vált viszont, hogy felálltunk a hátrányból és a végén ki tudtunk egyenlíteni. Szombaton szomszédvári rangadóra kerül sor a Mezőfalvával, velük mindig szoros csatákat játszunk. Ez lesz a pályaavató, sok nézőt várunk, természetesen külön motivációt ad a csapat számára, és mindenképpen szeretnénk nyerni. Az egyetlen kérdés az lesz, hogy a bakonycsernyei kupameccs után hogyan tudunk frissíteni?

Tordas (6.) - Csór Truck-Trailer (11.) – ősszel 1-0

Farkas Zsolt a Tordas technikai vezetője: - A Bodajk ellen kiszakadt a zsák, de Fehérváron nem találtuk a góllövő cipőnket. Szegény Bodajkot jól megszórtuk, de az Ikarus ellen sajnos elmaradt a folytatás. Sok helyzetünk volt, akár a három pontot is hazavihettük volna, de a foci megbosszulta magát, nem tudtuk gólra váltani a lehetőségeinket. A tavalyi szezonban, sőt még ősszel is jellemző volt ránk, hogy egy-egy találattal megnyertük a mérkőzéseinket, ám most nem nagyon jöttek a gólok. Felszabadultan szeretnénk vasárnap pályára lépni, semmilyen tét nem nyom bennünket, csak focizni és élvezni kellene a játékot. Remélem azt, hogy az utolsó két mérkőzésen mindezt realizáljuk. Nyilván mindenki várja már a bajnokság végét, de szeretnénk szépen zárni az idényt.

Mány-Bicske II. (10.) - Tóvill Kápolnásnyék (4.) – ősszel 0-4

Varga Mihály a Mány elnöke: - Az alapvető célt a csapat teljesítette, ez rendkívül örömteli. Mindent összevetve, ahogy mi nyáron nekivágtunk egy teljesen ismeretlen összetételű csapattal a fúziót követően számunkra sem volt nyilvánvaló, hogy mire leszünk képesek. Biztosan sikerült bennmaradni, jól teljesített a társaság, természetesen ebben voltak hullámvölgyek, mert akadtak azért nehézségeink. Jó példa erre, hogy a Főnix FC ellen itthon sima vereséget szenvedtünk. Ennek is megvoltak az okai, az elején több hibát vétett a kapusunk, három meghatározó játékosunk hiányzott a védelemből, emiatt egy rendkívül fiatal hátvédsor lépett pályára, és gyorsan beleszaladtunk a késbe. Lajoskomáromban voltak ugyan helyzetei a hazai csapatnak, de nem voltunk akkora nyomás alatt, és megérdemeltem szereztünk egy pontot. Nem téveszt bennünket, hogy vasárnapi ellenfelünk, a Kápolnásnyék rosszabb szériában van, mert ők az első öt csapat közé tartoznak. Előrébb tartanak nálunk, ez látszik a helyezésükön, és egészen biztos vagyok abban, hogy csalódottak amiatt, hogy lemaradtak a dobogóról. Szépen szeretnénk búcsúzni a közönségünktől, az a célunk, hogy itthon tartsuk a három pontot.

2024. május 26., vasárnap, 17:00

Lajoskomárom (7.) – Sárbogárd (2.) – ősszel 0-0

Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - Egyik mérkőzésre sem úgy megyünk ki a pályára, hogy pontok nélkül távozzunk, így történt ez a Főnix FC, illetve a Kápolnásnyék ellen is. Ezeken a találkozókon sem mi voltunk az esélyesek, nagyon jó csapatokkal játszottunk, ám titkon reménykedtem a jó eredményben. A Sárbogárd erős együttes, mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy színvonalas meccset lássanak a szurkolók és meglepetést okozzunk. Vannak ugyan sérültjeink, de szerencsére nincs ráhatással az összecsapásra, aki pályáról lép az mindig odarakja magát, ezzel egyáltalán nem lehet probléma.

Martonvásár (14.) – Enying (13.) – ősszel 3-3

Nagy Tibor a Martonvásár vezetőedzője: - Több összetevője volt a csóri vereségnek, fegyelmezetlenségek, valamint többen lemondták a találkozót az utolsó pillanatban, és így nagyon nehéz megfelelő eredményt elérni. Én ehhez nem vagyok hozzászokva és nem is szeretnék! Komoly morális problémák vannak, azt nem lehet megengedni, hogy mindenki azt csináljon, amit akar! A gólokat is figyelmetlenségek után kaptuk, emellett pedig ismételten kihagytuk a helyzeteket. Rendkívül fontos mérkőzés előtt állunk az Enying ellen, most teljesen bizonytalan még, hogy kire számíthatok, de bízom abban, hogy felébredünk, mert a bennmaradásért kell játszanunk. Az edzéslátogatottság is eléggé esetleges, érdemben keveset tudunk gyakorolni, például rögzített játékot, vagy a labdakihozatalt - éppen a létszámhiány miatt. A mentalitáson és az alázat mértékén kell változtatni, mert amíg nincs meg az alázat, addig felesleges futballról beszélni. Ősszel Enyingen kínkeservesen szereztünk egy pontot, úgy hogy ellenfelünk megfogyatkozott, de ennek ellenére kétszer is betalált, és még örülhettünk annak, hogy a hajrában kiegyenlítettünk. Remélem, hogy most egy kicsit jobban oda fogunk figyelni!

Ercsi Kinizsi (5.) - Ikarus-Maroshegy (9.) - ősszel 1-4

Lieber Károly az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Jó passzban vagyunk, nem estünk szét a kupakiesés után, sőt ebből erőt merítettünk. Úgy érzem összeálltunk és rendben vannak a srácok! Pedig nem olyan könnyű, mert a hétvégi mérkőzés is kicsit furcsa volt, a nagy különbségű győzelem ellenére nem játszottunk olyan fényesen Bodajkon. Nem voltam elégedett a csapatjátékkal, csupán az eredménnyel, ennél azért jóval többre lesz szükség az Ikarus ellen. A fehérvári csapat fiatal, képzett labdarúgókból áll, sokat futnak, és erre mindenképpen figyelnünk kell, főleg a középpályán. Ugyanez vonatkozik az előre játékra is, persze bennünk van a gól, de minden bizonnyal határozottabban fog védekezni ellenfelünk. Egyáltalán nem lesz könnyű mérkőzés, ebben biztos vagyok!

MÁV Előre FC Főnix (1.) - Bodajk SE (15.) 5-0

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - Nem téma nálunk, hogy mikor leszünk bajnokok, így a sárbogárdi vereség után sincs senki kétségbeesve. Amennyiben az utolsó fordulóban az Ikarus ellen vívjuk, ki az elsőséget az sem változtat azon, hogy ebben az évben megérdemeljük azt, hogy mi legyünk az elsők. Egy kicsit ugyan csalódott vagyok a szombati eredmény miatt, de mi már elkezdtük a felkészülést az osztályozóra. Most bírálhatnám a játékvezetést, kereshetném magunkban a hibát, de nem teszem, mert teljesen felesleges. Vasárnap elmentem, megnéztem a Bodajk Ercsi elleni mérkőzését, minden tiszteletem a Bodajké az utolsó három fordulót tekintve, amit ők átéltek. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ne ünnepeljünk a találkozó végén.

Szabadnapos: Móri SE (3.).