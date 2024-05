A Puskás Akadémia FC fantasztikus hajrával, és nagyszerű utolsó tíz mérkőzéssel végül a harmadik helyen zárta a labdarúgó NB I 2023-2024-es idényét. Ezzel a teljeístménnyel a felcsútiak kivívták a nemzetközi porondon való szereplést, hiszen a dobogó legalsó fokával indulási jogot szereztek az Európa-konferencialigában.

A felcsúti együttes két évvel ezelőtt nem volt a fortuna kegyeltje, hiszen a portugál Vitória Guimaraessel kellett megküzdenie a selejtezősorozat második fordulójában. A portugál együttes hazai pályán magabiztos, 3:0-s diadalt aratott, így idegenben elegendő volt egy 0:0-s döntetlen is a továbbjutásukhoz.

Hornyák Zsolt fiai ezúttal is a második selejtezőkörben kezdhetik majd meg a vitézkedésüket az Európa-konferencialigában, a sorsolást pedig biztosan nem kiemeltként várhatják majd. A csapatnak jelenleg 4.375 koefficiens pontja van, amely nem elegendő a kiemeléshez, ennek a határa most 6.325 pont körül van.

Ez alapján egyáltalán nem számíthat könnyű feladatra a Puskás Akadémia. Balszerencsés sorsolás esetén akár Nemanja Nikolics korábbi csapata, a lengyel Legia Varsó, vagy éppen a Lang Ádámot is foglalkoztató Omonia Nicosia is ott van a lehetséges ellenfelek közt, azonban a teljesség igénye nélkül a görög AEK Athén, a kazah FK Asztana, a kolozsvári CFR, vagy éppen a török Istanbul Basaksehir, de akár a horvát NK Osijek, a Hajduk Split, vagy éppen a két évvel ezelőtti ellenfél, a portugál Vitória Guimaraes is szembejöhet.

Természetesen akadnak olyan csapatok is, amelyek ellen nagyobb esélye lehetne a továbbjutásra Hornyák Zsoltéknak. Ilyen lehet például az örmény Ararat-Armenia, a liechtensteni FC Vaduz, vagy éppen a feröer-szigeteki B36 Tórshavn.