Ahogy ütés közben préseli ki a levegőt az ökölvívó, más és más hangszínt küld az éterbe. Így meglehetősen hangos kavalkád fogadta a Fehérvár Küzdősport SE boksztermébe látogató Berkó Lajost. Azonban a Magyar Ökölvívó Szövetség háromtagú ügyvivői testületében tavaly november óta dolgozó sportvezető nem rettent meg. Hozzászokott az edzőtermek, csarnokok miliőjéhez, NB I/B-s kézilabdázóként tudja, milyen kemény edzésmunka vezet egy-egy jó eredmény eléréséhez.

Turós Levente (balra) és Frank Dominik keményen tréningezett

Fotó: Fehér Gábor

A versenyidőszak elmúlt hónapokban diktált feszített tempója után jutott ideje a sport-államtitkárság kabinetfőnökeként is ténykedő Berkó Lajosnak arra, hogy terepszemlét tartson a hazai klubok háza táján.

- Nagyon feszes hat hónapon vagyunk túl. Decemberben egy magyar bajnokság, majd egy Bocskay Emlékverseny szerepelt a programban. Túl vagyunk egy olimpiai kvalifikáción, egy ifjúsági Európa-bajnokságon és egy felnőtt Európa-bajnokságon. Eljött annak is az ideje, hogy azokat a kiemelt klubokat, egyesületeket, ahol kiváló műhelymunka folyik, végigjárjuk. Felmérjük az igényeket, hogy miben tudnánk segíteni a munkájukat. Egyáltalán: szeretnénk megismerni a klubok működését, kertrendszerét. Fehérváron remek műhelymunka folyik és kiváló eredményeket szállítanak a versenyzők. Kíváncsiak voltunk, hogy miként zajlanak a mindennapok - fogalmazott Berkó Lajos. - Nagyon vegyes a kép az országban. Az ökölvívás az egész országot lefedő és népszerű sportág. Egészen más azonban a szakmai munka keretrendszere Nyugat-Magyarországon, vagy éppen a keleti régióban. Nincs egyszerű helyzetben a nemzetközi ökölvívás. 2024-ben ott lesz a sportág az olimpián, de a 2028-as szereplés még bizonytalan. Büszkén mondhatom, hogy Párizsban jelen állás szerint három kvótával képviseli hazánkat a magyar ökölvívás. A nyári játékok előtt Bangkokban lesz még egy kvalifikáció, nagyon remélem, hogy ott még egy-két kvóta megszerezhető. Az alapján mondom ezt, hogy túl vagyunk egy sikeres felnőtt Európa-bajnokságon, ahol hat érmet szereztünk. Joggal bizakodhatunk még kvótában. Az ökölvívás népszerűségét továbbra is fent szeretnénk tartani, és a nemzetközi versenyeken eredményes versenyzőket szerepeltetni. Ehhez kulcskérdés az egyesületekben folyó munka. A nemzetközi helyzet alakulására kevésbé van ráhatásunk, de mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az ökölvívás továbbra is szeretett sportág legyen - mesélt a tervekről a sportvezető, aki bizakodó a jövőt illetően.

Diskurzus a terem közepén

Fotó: Fehér Gábor

- Az elmúlt hat hónap alapján azt mondhatom, hogy eredményes időszak van mögöttünk. Az ifi Eb-n két érmet szereztünk, van egy nagyon ígéretes, fiatal generáció, amire lehet alapozni. A szövetség működését állami finanszírozásból, a sport-államtitkárság segítségével végezhetjük, vagyis stabil a hátterünk. De azt azért szeretnénk, hogy a jelenlegi besorolásból kicsit előrébb kerüljünk annak érdekében, hogy a lehetőségeink bővüljenek. Ehhez az kell, hogy a meglévő erőforrásainkkal jól sáfárkodjunk, s minél jobb eredményeket szállítsunk.

Csöndes Henrik, a Fehérvár Küzdősport SE edzője árgus szemmel figyel a mozdulatok helyes kivitelezésére

Fotó: Fehér Gábor

Miközben az ügyvivői testület tagja Turós Arnolddal, a 120 bokszolót foglalkoztató Fehérvár KSE vezetőedzőjével beszélgetett, a fiatalokkal tréningező Csöndes Henrik alaposan lefárasztotta a délutáni, bő létszámú csoportot. Berkó Lajos pedig bepillantást nyerve a Fehérváron folyó, kidolgozott koncepció mentén pergő mindennapokba, elégedetten távozhatott.