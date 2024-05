A 108. egymás elleni élvonalbeli összecsapásra készül a Vidi és az MTK. A fehérváriak eddig 45-ször hagyták el győztesen a pályát, 22 döntetlen mellett, a kék-fehérek 40 meccset nyertek meg. A 2023-24-es szezonban a kiegyenlített mérleget megterhelte kicsit a Vidi, hiszen úgy nyerte mindkét csatát a Fehérvár, hogy gólt sem kapott. Október 8-án, a Sóstón Katona Mátyás és a duplázó Kalmár Zsolt révén használta ki a kettős emberelőnyt a Vidi, s nyert 3-0-ra; míg a fővárosban Tóth Tamás Vid és Nikolás Stefanelli találtak az MTK kapujába. Harminc fordulót követően hét pont van a két csapat között, a Vidi a harmadik, az MTK a hatodik a tabellán.

– Nehéz mérkőzés vár ránk péntek este, hiszen az MTK is jó formában van, igaz hozzánk hasonlóan ők is vereséget szenvedtek az előző fordulóban. Hazai környezetben mindenképp szeretnénk megszerezni a három pontot, egész héten ennek szellemében készülünk. Örülnék, ha góllal vagy gólpasszal tudnám segíteni a csapatot, amennyiben ott leszek a pályán, mindent meg is teszek ennek érdekében – vélekedett Nejc Gradisar, a fehérváriak csatára.