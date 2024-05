A Fehérvár FC U19-es együttese a Pápa alakulatával együtt kiemelkedett a mezőnyből. A 11 csapatos bajnokság 20 fordulója alatt a vidis lányok 18 győzelmet arattak, egyetlen döntetlen (Budaörs, 1-1) mellett egyszer szenvedtek vereséget (Pápa, 0-2). Léki Miklós együttese 203 alkalommal zörgette meg az ellenfelek hálóját, s csak 10 gólt kaptak az egész szezon során. 55 pontot gyűjtöttek a fehérváriak, a második Pápa 53 egységgel zárt. A gólkirálynő a 20 éves Bors Tímea lett, 62 gólt szerzett.

- Egész évben kitűzött cél volt, hogy megnyerjük a bajnokságot. Ahogy közeledtünk a pontvadászat végéhez, a lányok egymást is nagyon biztatták. Éreztem, hogy az utolsó mérkőzésen sem lesz hiba a játékunkban, és ez így is történt.

- A mérkőzések túlnyomó részén játékban és gólokban is nagy volt a fölényünk. A Pápa volt az a csapat, amely az utolsó fordulóig küzdött még a bajnoki címért. Az egymás elleni meccseken ősszel mi győztünk, tavasszal pedig ők nyertek ellenünk. Akkor tudtuk, s meg is beszéltük, hogy több hiba nem fér bele, és bíztunk benne, hogy a Pápának lesznek még botlásai - tekintett vissza a szezonra Léki Miklós, az U19-esek vezetőedzője.

A két éve a Vidinél dolgozó fiatal tréner rávilágított, mitől volt erős a csapata.

- Az egész szezont figyelembe véve talán éppen az volt a lányok erőssége, amit én leginkább szerettem volna visszalátni, hogy egységes csapat legyenek. Ezt kialakítani nem volt egyszerű feladat, mivel több évnyi a különbség a játékosok életkorában. A legidősebbek 2004-es születésűek, de 2009-es labdarúgónk is van a csapatban. De kivétel nélkül mindenki beállt a sorba, egymást támogatva a nehéz helyzetekben is egységesek tudtunk maradni. A bajnoki cím ennek a visszaigazolása. Mindemellett úgy gondolom, hogy teljesítményükben sok pluszt adhatott, hogy szeretve érezhették magukat.

Léki Mikós odafigyelt a játékosaira

Forrás: fehervarfc.hu

Bors Tímea, Tóth Alexandra, Zuggó Boglárka, Kozma Réka, Kálmán Flóra, Farkas Szofi, Lelkes Zsófi is az NB I-es felnőttekkel edzett, s négyen az élvonalbeli mérkőzéseken is keretben voltak.

- A kettős terhelés fő visszacsatolása, hogy az elvégzett munka meghozza gyümölcsét, mert az U19-es csapat bajnokságot nyert.

Léki Miklós eddigi edzői pályafutása során kisebb korosztályú fiúkkal dolgozott, így két évvel ezelőtt - mikor átvette a lányok irányítását - több hónapon át furcsán érezte magát. Azonban az edzőkollégák sokat segítettek neki. Saját bevallása szerint a második szezon végére sokkal inkább átlátja, és kezelni tudja a helyzetet. Edző és játékos között kiváló a kapcsolat az U19-es együttesnél.

- Tóth Alexandra volt a csapat egyik húzóembere, a felnőtteknél is kezdő volt már az NB I-ben, de minden egyes percben, amit nálunk töltött, maximálisan odatette magát, példát mutatott a mentalitásával. Hatvan feletti góltermésével Bors Tímea teljesítménye is tekintélyt parancsoló. Az egyetlen vereségünk alkalmával egyikőjük sem tudott a csapat rendelkezésére állni. A kapuban pedig Kovács Bori biztonságot adott a védelemnek is. Lábbal is nagyon üres, ha bajban van, egy-egy cselt is meg tud húzni.

Tóth Alexandra, akinek Rambo beceneve egyfajta jellemábra lehet

Forrás: fehervarfc.hu

Ugyan zömében ontották a gólokat a fehérvári lányok, a trénernek egy szorosan alakult összecsapás marad igazán emlékezetes.

- Az első fordulóban Budaörsön játszottunk, a nyár közepén, műfüvön, délidőben. A 20. percben már jelezték a játékosok, hogy nem bírják tovább. 1-0-ra vezettünk a félidőben, szünetben pedig mondtam nekik, ha még egyet rárúgnak minél gyorsabban, sokkal egyszerűbb lesz. Meg is tették, hittek magukban, a csapatban, óriási melót tettek bele és nyertek is a lányok.

Bors Tímea 62 gólt rámolt be az ellenfelek hálójába

Forrás: fehervarfc.hu

A jövő még képlékeny, Bors Tímea, Tóth Alexandra és Kozma Réka kiöregednek a korosztályból. Azonban a 2009-esek közül kiemelkedő tehetségek lépnek fel az U19-es gárdába.

- Komoly feladat lesz, de állok elébe, hogy újra egy erős, ütőképes csapatot gyúrjunk. Bízom benne, hogy a következő idényben is én leszek az U19-es csapat edzője.