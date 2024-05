Karacs Dániel visszakerült a hazai csapatba, egyúttal a csapatkapitányi karszalag is a karjára került, de volt egy debütáns is, az ízig-vérig csákvári Dencinger Norbert.

Helyzetekből nem volt hiány, Oleh Jablonszki, Ominger Gergő és Simon András hazai oldalról, Major Sámuel és Kozics Barnabás a vendégektől próbálkozott, utóbbi kapufáig is jutott. Ennek ellenére már belenyugodtunk a gól nélküli első félidőbe, mikor Jablonszki átlépte a labdát, a mögötte érkező Szakály Dénes egyedül lépett ki, majd önzetlenül középre gurított, ahol érkezett Simon és nem hibázott, 1-0.

A szünet után érkeztek a sárga lapok és a cserék, amik sorsdöntőnek bizonyultak, hiszen az alig néhány másodperce a gyepre lépő Nagy Zoárd iramodott meg Zelizi Patrik hosszú kirúgásával és 10 méterről a kapu közepébe lőtt, 2-0. Ezt másolták a vendégek is, a két perce pályán lévő Hegedűs Levente Tamás egy legurítást vágott kapásból a hosszú felsőbe, 2-1. Ám volt még puskapor a hazaiaknál, a ráadásban Tamás Nándor futott le mindenkit, és a jobb alsóba lőtt, 3-1.



Aqvital FC Csákvár – Kozármisleny 3-1 (1-0)

Csákvár, 300 néző, Vezette: Berényi T. (Bertalan D., Sinkovicz D.)

Csákvár: Zelizi – Szalai P., Gregor Z., Karacs, Murka – Ominger (Nahirnij 90.), Dencinger (Papucsek 90.), Szakály D. (Farkas A. 75.) – Tamás N., Simon A. (Nagy Z. 63.), Jablonszki (Juhász L. 63.)

Vezetőedző: Tóth Balázs

Kozármisleny: Lékai –Schuszter, Horváth D. (Daru 55.), Füredi, Turi – Nagy E. (Hegedűs L. 78.), Major S. (Tóth Z. 55.) – Molnár Á. (Nagy M. 66.), Kozics (Beke 66.), Kirchner – Horváth P.

Vezetőedző:Aczél Zoltán.

Gólszerző: Simon (45.), Nagy Z. (64.), Tamás (95.) illetve Hegedűs L. (80.)

Sárga lap: Karacs (28.), Simon (52.), Ominger (59.), Zelizi (79.) illetve Molnár Á. (60.), Füredi (73.)