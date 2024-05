Ugyan még csak május közepe van, de tikkasztó hőségben tűztek rajtszámot a Panoráma Offices – egykori Alba Regia Szálló – előtti téren a TESZ-futás indulói. Miközben a lelkes amatőrök, vagy éppen az utánpótlás reménységei elfoglalták pozícióikat a rajtnál, a rutinosabbak az utolsó perceket is kihasználták, és melegítettek, vagy nyújtottak. Így tett a korábbi arakos gátfutó bajnok, a kisbabája születését követően már kilométereket habzsoló Zsiga Mónika is. Közel 250-en indultak el Mészáros Attila alpolgármester, s az operaénekes Miklósa Erika kürtszavára. Akadt, aki a rövidebb távot választotta, 4,8 kilométert futott a Várkörúton és a Rákóczi út belváros felé eső szakaszán felrajzolt „T” alakú pályán. Sokan nyargaltak a 11,2 kilométeres távon, volt ki könnyedén, reppenős lendülettel kapkodta lábait, de akadt olyan sportoló, aki elgyötört arckifejezéssel, darabosan haladt előre. De haladt, a saját egészségéért, felhívva a figyelmet a rendszeres testmozgás, valamint környezetünk megóvásának elengedhetetlen fontosságára. Háromfős váltócsapatok is rajthoz álltak, a staféták tagjainak közösen kellett 11,2 kilométert teljesíteniük, tetszőleges vállalásokkal.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Miközben nyargalt a főmezőny, hosszú sor kígyózott a PET-palack gyűjtő állomáson, ahol laposra taposott műanyag palackkal lehetett nevezni az 1,6 kilométeres Depónia-futásra. 1500 sporttársukkal együtt ezen a távon iramodtak meg az NB II-es labdarúgó-bajnokságot utcahosszal nyerő Nyíregyháza Spartacus másodedzője, az egyébként fehérvári Szalai Tamás és gyermekei. Örömfutás volt vasárnap a Koronázóváros belvárosában, ahol persze győzteseket is hirdettek. A 17 órakor elrajtolt 4,8, valamint 11,2 kilométeres távon az U35 és a 35+-os korosztály első három helyezettjét díjazták, s érmeket kapott az első három leggyorsabb váltó is. A nevezők futóteljesítményüket székesfehérvári iskoláknak ajánlották, a nyolc legtöbb ajánlást gyűjtött intézmény sportszer-vásárlási utalványt kapott.