Az ünnepélyes eseményen újra találkozhatnak a régi edzőtársak, edzők, barátok, ismerősök és mindenki, aki valaha része volt az ARAK 100 évének. Ám nemcsak a volt sportolókat, edzőket várja a klub, hanem a volt arakosok családjait is, kicsiket és nagyokat egyaránt, hiszen nyílt atlétikai programokkal is készülnek. Ezeken a programokon megismerkedhetnek a sportág alapjaival játékos keretek között, s ki tudja talán épp te vagy az, akiben ott van a tehetség, hogy a jövőben büszkén képviseld majd az ARAK színeit a hazai és külföldi versenyeken egyaránt.

A klub centenáriumi 100x100m váltófutással is készül, ahol az ARAK 100 évében betöltött fontos személyek egymásnak adják majd a váltóbotot, ezzel képviselve a történelem egy-egy darabját. Ez nem verseny, sokkal inkább egy szimbolikus futás, amely megmutatja, hogy mire képes a sport, s milyen közösséget tud kovácsolni az, ha tartozol valahova hosszú éveken keresztül. A váltófutásra még lehet regisztrálni, így ha az életed része volt az atlétika és ARAK, akkor most újra képviselheted az egyesület színeit, s mindezért ajándékokat is bezsebelhetsz! Regisztrálni IDE KATTINTVA tudsz a váltófutásra.

Az esemény részletes programja: 15:00-15:45 - Regisztráció (rajtszám átvétel a váltófutáshoz, karszalag átvétel).

Közös bemelegítés, Szabó Dániel világbajnoki 13. helyezett sprinter vezetésével 15:45 - Megnyitó

Cser-Palkovics András polgármester és Hirt Károly az ARAK elnöke vezetésével. 16.00-16.45 - Centenáriumi 100x100m váltófutás

Közösségi váltófutás 100 méteren az ARAK 100 évében fontos szerepet betöltött személyek részvételével. 16.45-19.00-,,Te mit tudsz ...?" nyílt atlétikai programok, büfé

(sprintfutás, ugrások, akadálypálya ,tájfutás)

A klub minden ARAK-családtagot szeretettel vár május 31-én a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központban, ahol méltó ünneplés várható színes programokkal. Az esemény részletei és minden aktuális friss információ az alábbi LINKEN!