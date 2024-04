A mérkőzéseket a tatabányai Grosics Gyula Stadion műfüves pályáin kerültek megrendezésre. A Fejér vármegyei küldöttséget a szakmai bizottság tagja, Jakab Elek vezette. A fiatalabb korosztályban az alábbi eredmények születtek. Fejér vármegye-Komárom-Esztergom vármegye 0-4, Fejér vármegye-Veszprém vármegye 1-1 (büntetőkkel 3-2), Komárom -Esztergom vármegye-Veszprém vármegye 6-0.

A torna végeredménye: 1. Komárom-Esztergom, 2. Fejér, 3. Veszprém.

A hazai válogatott mindkét mérkőzését simán nyerte és megérdemelten tartotta otthon az aranyérmet. Fejér vármegye csapata az első mérkőzésen próbálta megnehezíteni a rivális együttes dolgát, de az erejéből csak a védekezésre futotta a 2x30 perces találkozón. Veszprém ellen másokkal kiegyenlítettebb volt a játék képe mindkét kapu előtt akadtak helyzetek, a mérkőzés végén egyenlítettek a bakonyiak, a versenykiírás értelmében következtek a büntetők, jobban céloztak Fejér fiataljai. A torna utolsó mérkőzésén a hazai csapat simán verte Veszprém vármegyét, így kapott gól nélkül magabiztosan lett a torna győztese.

Fejér csapatát az alábbi játékosok alkották. Kapus: Csog Levente (Kápolnásnyék), mezőnyjátékosok: Bagó István (Kápolnásnyék), Domak Bence (Kápolnásnyék), Ország Martin Sándor (Kápolnásnyék), Tóvári Levente (Kápolnásnyék), Keszericze Márton (VBKE), Mohai Zsolt Csaba (Sárosd), Németh Donát (Sárosd), Jelencsik Ádám (Iváncsa), Kis Máté (Iváncsa), Mogyorósi Ádám (Iváncsa), Makó Nándor László (Baracs), Novoth Szabolcs (Baracs), Freschl Gábor (VBKE), Kiss Botond Noel (VBKE), Békes Zoltán (Ercsi), Bognár Gábor Dominik (Sárbogárd), Farkas László Mózes (Gárdony). Edzők: Lieber Károly, ifj. Pajor László.

Az U19-es gárda is második helyen zárta a tatabányai seregszemlét

Fotó: Horog László/FMH

Az U19-ben az alábbi eredmények született. Fejér vármegye-Komárom-Esztergom vármegye 2-3, Fejér vármegye-Veszprém vármegye 3-3 (büntetőkkel 6-5), Komárom -Esztergom vármegye-Veszprém vármegye 4-1.

A torna végeredménye: 1. Komárom-Esztergom, 2. Fejér, 3. Veszprém

Fejér vármegye nívós meccset vívott a vendéglátókkal, a 2x30 perces összecsapáson jó iramú és fordulatos ütközetben, 3-2-re kaptak ki, pedig kétszer is vezettek, ám a hazaiak nem adták fel, a derbi 59. percében a győzelmet is megszerezték. Fejér sok helyzetet elpuskázott, az ellenfél diadalát egy szerencsésen lecsorgó labda hozta meg. A torna második mérkőzésén Fejér szintén dominált és sok helyzetet alakított ki, viszont ezek rendre kimaradtak, az egyik ellentámadásból Veszprém vármegye szerzett vezetést. Fejér nem adta fel, fordított, 2-1-es vezetéssel vonultak félidőre. Fordulás után gyorsan egyenlített Veszprém, de erre is volt válasz, Fejér az 50. percben újra vezetést szerzett, de a végén megint egalizált az ellenfél, következtek a büntetők. Fejér jobban koncentrált, tizenegyesekkel győzedelmeskedett a helyzetekben és gólokban gazdag, sportszerű mérkőzésen. A torna záró felvonásán simán nyert a hazai csapat Veszprém vármegye ellen.

Fejér vármegye csapata. Kapus: Gelencsér Kristóf (MÁV Előre), mezőnyjátékosok: Boros Máté (VBKE), Handler Martin (VBKE), Pintér Richárd (VBKE), Kocsy Benedek (Gárdony), Csapcsár Miklós (Bodajk), Kajdi Roland (Bodajk), Uhrin Ármin (Sárosd), Kiss Csaba (Felcsút), Kasziba Máté (Felcsút), Kizlinger Zalán (Enying), Gerencsér Zsolt (MÁV Előre), Tóth Kende (MÁV Előre), Szabó Áron (Martonvásár), Bányai Máté (Martonvásár), Gábor Zalán (Martonvásár), Keresztesi Krisztián (Martonvásár). Edzők: Lacza Albert és Juhász Gábor.