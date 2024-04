Huszonötödik alkalommal látta vendégül Gödöllő a mezei futó diákokat, akik mintegy 2500-an vettek részt a Pest Vármegyei Diáksport Egyesület által szervezett eseményen.

Székesfehérvári siker született a lányoknál II. korcsoportban, hiszen a Zentai Úti Általános Iskola tanulója, Láng Luca ért be a célba elsőként. A III. korcsoportban a fiúknál és a lányoknál is koronázóvárosi sikernek örülhetünk: az István Király Általános Iskola diákja, Cziráki Roland, valamint a Vasvári Pál Gimnázium tanulója, Láng Anna is aranyéremnek örülhetett. Mellettük szép eredményt ért el Szécsi Nemere is, aki a Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Technikum tanulójaként ezüstérmes lett a IV. korcsoportban.