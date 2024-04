A napokban kötött együttműködési megállapodást a frissen alakult Fehérvár Enthroners Futball Akadémia és az amerikai székhelyű Gridiron Imports Alapítvány. Közös céljuk a magyar fiatalok fejlesztése a sport és tanulmányaik terén egyaránt.

A FEFA elnöke, Trembulyák Péter szerint ezzel átjáró nyílik a magyar tehetségek számára, hogy az USA-ban folytathassák tanulmányaikat és sportkarrierjüket.

- Van jó pár tehetséges fiatal játékosunk, de Amerikában csak a legjobbak tudják megállni a helyüket, hiszen ott nagyon komoly társadalmi támogatottsága van az amerikai-futballnak - fogalmazott Trembulyák Péter a fehérvári akadémia elnöke. - Az USA-ban ez a legnépszerűbb sport, óriási a merítés, mikor a fiatalok kiválasztásán van a hangsúly. Láttunk már olyan tehetséges fiatalokat, akik a fizikai attribútumok, akár a sporton kívüli hozzáállásuk alapján is alkalmasak lehetnek már most is arra, hogy Amerikában pallérozódjanak. Sőt, az elmúlt években is volt három-négy olyan magyar játékos, akik a Fehérvár Enthroners érintésével, vagy az itteni nevelés hatására kaptak ösztöndíjat kinti egyetemen, vagy főiskolán. Büszkén említhetnénk Hudák Gergelyt, aki első osztályú egyetemen szerzett ösztöndíjat. Szeretnénk, ha minél több magyar fiatal lenne, aki ezt az utat járja be. Az Akadémia és a Gridiron közötti együttműködés segíteni fogja ezeket a folyamatokat.

A FEFA jelenleg három korcsoport amerikai-futballistával foglalkozik. U15-ös, U17-es, és U19-es korosztályt versenyeztettek az idei versenysorozatokban.

Dr. Trembulyák Péter komoly célokat tűzött ki az akadémia elé

Fotó: Ferencz Balázs

- Szeretnénk levinni a képzés korhatárát, tekintettel arra, hogy a komoly sportolóvá válás egyik pillére, hogy minél fiatalabban elsajátítsa a gyermek a sportág alapjait. Tízéves kor környékén szeretnénk megkezdeni a sportképzést. Ők egy kontakt nélküli, úgynevezett flag-futball-bajnokságban indulnak a későbbiekben. Jelenleg hetven, fehérvári és Fehérvár környéki fiatallal dolgozunk együtt. Szeretnénk kibővíteni bázisunkat, több gyermeket szeretnénk beemelni a képzésbe, mert a nagyobb merítés nagyobb versenyt eredményez, ez pedig ösztönzi a fejlődést - mondta az elnök. - Száz fölé szeretnénk emelni az Akadémián dolgozó fiatalok számát. Ehhez meg is kezdtük az edzők képzését. Szeretnénk, ha már egész kicsi kortól amerikai szakemberek segítsék a munkát, hogy az alapokat is jól fektessük le. Az első csapat szakmai stábjának iránymutatása mellett kezdjük meg a legfiatalabb korosztály képzését is. Együttműködés keretében kétszáz játékos képzésébe is szeretnénk belefolyni, vagyis olyan játékosokkal is szeretnénk foglalkozni, akik nem közvetlenül az Akadémián sportolnak.

A fiatalok pallérozódásában a European League of Football mezőnyében érdekelt felnőtt gárda vezetőedzője, Joseph McLain Ashfield is segít.

- Ez a legjobb szakmai stáb, amely utánpótlással foglalkozik Magyarországon. Olyan szakemberek dolgoznak velük, akik az ELF-csapat keretének edzői is, emellett az utánpótlásban is edzősködnek. A stáb másik fele olyan játékosokból áll, akik évek óta válogatott futballisták, s emellett az ELF-ben segítik a csapatot játékosként, de már az edzősködéssel is foglalatoskodnak, mint például Horváth L. Bence, vagy Gyarmati Máté - adott betekintést a hétköznapok munkájába Trembulyák Péter.

Székesfehérvár sportváros. Számos sportág igyekszik megmozgatni az itteni fiatalokat, a toborzásra is nagy hangsúlyt kell fektetni az utánpótlásbázis kialakításakor.

- Szeretnénk az iskolában megszólítani a gyerekeket. Mindamellett, hogy az edzéseken is várjuk szeretettel a fiatalokat, kipróbálhatják a sportágat, de az iskolákban is szeretnénk bemutatni az amerikai-futballt.

A Fehérvár Enthroners Futball Akadémia nagy célja, hogy idővel kollégiumi rendszerben működhessen.



- Az egyik legnagyobb célunk, hogy kibővítsük a kört, ahonnan a játékosokat fogadni tudjuk, így fontos lesz a bentlakásos rendszer kialakítása. Be kell látni, hogy az amerikai-futballban nincs annyi csapat, mint más sportágban, nem lehet bárhol könnyedén elkezdeni ezt a sportágat. Szeretnénk biztosítani a lehetőséget a távolabbról érkező fiatalok sportolására is. Kollégiumi elhelyezés mellett az oktatásra és a sportolásra is alternatívát kívánunk nyújtani. Igyekszünk ezt a városi iskolákkal kialakítani - ez a feladat még előttünk áll - mondta az elnök.