Fehérvár FC - Mezőkövesd-Zsóry FC 5-0 (1-0)

Sóstói Stadion, 3233 néző. Vezette: Antal Péter (Kóbor, Belicza)

Fehérvár FC: Tóth B. - Bese (Pető, 71.), Fiola, Spandler, Szerafimov, Schön (Berki, 77.) - Sigér, Csongvai, Christensen (Kovács P., 77.) - Gradisar (Karamoko, 62.), Stefanelli (Katona M, 62.). Vezetőedző: Bartosz Grezelak

Mezőkövesd: Kovácsik - Kállai (Kócs-Washburn, 84.), Szivacski, Lukic, Pillár, Vajda - Szilágyi, Cseke (Szolgai, 59.), Brtan (Karnitski, 75.) - Molnár, Drazsics (Szalai, 75.). Vezetőedző: Milan Milanovic

Gól: Stefanelli (31.), Christensen (61., 69. - tizenegyesből), Karamoko (75.), Berki (84.)

Sárga lap: Kállai (68.)

A 33. születésnapját az elmúlt napokban ünneplő Kovácsik Ádám nyolc évet húzott le a Vidi kapujában, nem csoda hát, ha a csapatok bemutatásakor az ellenfél kapuvédője is tapsot kapott a Sóstói Stadionban. A Mezőkövesd Zsóry FC a kiesés ellen harcol, így esélyesként sem számíthatott könnyű meccsre a tabella harmadik helyén álló Fehérvár FC.

A Vidi dominált a találkozó elején, ám sokáig veszélytelen volt a kövesdi kapura. A 10. percben aztán Csongvai 22 méteres lövése szállt nem sokkal a keresztléc fölé. Ugyan a fehérváriak birtokolták többet a labdát, Molnár és Drazsics mégis többször megbolondította a Vidi hátsó alakzatát. A 12. percben Molnár keveredett át a bal oldalra, s máris zavart okozott, a kapu elé ívelt, Drazsics pedig zavartalanul fejelhetett 11 méterről, a jobb kapufát súrolva pattant mellé a labda. Alig telt el hét perc, amikor Drazsics forgatta meg Szerafimovot, kapura fordult, s a mozdulat közben ballal lőtt, Tóth Balázs vetődve térítette el a labdát a hosszú sarok elől. Molnár és Drazsics továbbra is nagyon éltek, Spandler keresztpasszát fülelték le, Drazsics lódult meg, de Szerafimov remek becsúszással szerelte. A 28. percben Molnár vezette fel a labdát szinte az egész pályán, Kállainak tette ki a jobb oldalra, a szélső kemény lövésébe Spandler vetődött bele. Kinyílt a Kövesd, de a körülményes labdafelvezetésben megakadt a fehérvári kontra. A 31. perc elején aztán impozáns támadás végén szerzett vezetést a Vidi! Sigér ívelte balról az alapvonal közelébe a labdát, ott Csongvai fejelte le egyből Nikola Stefanelli elé, az argentin támadó átvette, fordult, s a jobb alsóba helyezett 6 méterről, 1-0. Stefanelli tíz perccel később is próbálkozott, egy szögelt után a tizenhatoson kívülről ívelt kapura, nem sokkal tévesztett célt. Schön Szabolcs irigyelte meg a csapattársa kísérletét, kicsit távolabbról küldte el a labdát, mert látta, hogy Kovácsik kijjebb helyezkedik, a kapu tetején landolt a játékszer.

Fordulás után sem fordult a világ, a Vidi volt aktívabb, különösen Schön, aki elhúzott a bal oldalon, centerezett, de Gradisar és Bese előtt is elsuhant a kaputól 5 méterre keresztbe zúgó labda. A 61. percben újabb góllá érett a Vidi fölénye. Tobias Christensennél maradt a labda egy ütközés után, tolt rajta még egyet befelé, majd ballal, 17 méterről tekert a jobb sarokba, 2-0. Csatárposzton kettőt is cserélt Bartosz Grzelak, s a frissen beállt Karamoko lódult meg egy labdaszerzésből, a kapu előtt azonban tanácstalan volt, szerelték. Nem sokkal később Schön Szabolcs húzott be a szélről, 18 méteres balos lövése nyomán a bal kapufán csattant a labda. Schön harcolta ki a szögletet is a 68. percben, ami után kézzel ért a labdába egy kövesdi védő, így büntetőhöz jutott a piros-kék egylet. Tobias Christensen állt a labda mögé, s ballal a jobb alsóba gurított úgy, hogy Kovácsikot elküldte a jobb oldalra, 3-0. A norvég középpályás hetedik gólját szerezte az idényben. De mások sem lustálkodtak: A 75. minutumban Fiola iramodott meg, a tizenhatos előtt parádés labdát adott Katonának, akinek centerezésébe Kovácsik Ádám beleért, azonban az érkező Mamadou Karamoko estében helyezett a hálóba közelről, 4-0. Az utolsó negyedórában a "fiatalperceket" gyűjtögette a Vidi, Pető, Kovács Patrik és Berki is beállt, de nem lett visszafogottabb a fehérváriak játéka. A Mezőkövesd rendkívül gyenge produkciója nem engedte már, hogy közelebb kerüljön ellenfeléhez, no és az élvonal biztos bennmaradóihoz. Sőt, a slusszpoént Berki Marcell szállította, aki Katona Mátyással játszott össze, s 17 méterről remek mozdulattal lőtte ki a bal alsót, első élvonalbeli góljának örülhetett, 5-0. A hajrában Berki bal oldali szöglete nyomán Szerafimov a felső lécre fejelt, majd a fehérváriak engedtek néhány percnyi hazai térfélen töltött időt a Kövesdnek, de ezzel nem tudtak élni a matyóföldiek.

A Fehérvár FC ilyen arányban is megérdemelten nyert, vagyis hatékonyan gyakorolta a támadójátékot az elmúlt napok edzései során.