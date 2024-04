12 iskola, 112 osztályának, 900 alsó tagozatos tanulója vett részt az ARAK AKTIV 2024. tavaszi programjában. A játékos terematlétikai versenyben az iskolák tornatermeiben versenyeztek egymás ellen az 1-4. osztályok csapatai.

Idén is az AKTIV gála zárja a sorozatot, ahol az évfolyam leggyorsabb, legügyesebb tanulói képviselik iskoláikat.

Az AKTIV 20. gálán a sprintváltó, gát-váltó, ugró&kerülő váltó és a krumpli ültetős váltó versenyszámokban mutathatja meg ügyességét a résztvevő több mint 450 fehérvári kisdiák.

- A jól ismert gyakorlatokkal idén is remek párharcokat vívtak egymás ellen az osztályok. Kedves hagyománya az iskolai versenyeknek, hogy minden osztály választ magának egy csapatnevet. Nyolc tanuló a pályán versenyez, az osztálytársak kilencedik versenyzőként biztatják őket. Gyakran előkerültek az AKTIV háziversenyére készített ötletes plakátok, zászlók, molinók. Sok csapatnak kabala állata is volt! Reméljük, hogy a szurkolók a remek hangulatot pénteken elhozzák az Alba Regia Sportcsarnokba is - fogalmazott Borsányi Zoltán a sorozat szervezője.

- Az ARAK AKTIV program mára komplex atlétikai élményt nyújt a fehérvári általános iskolás fiataloknak. Alsóban a váltóversenyek, felsőben az AKTIV HiPer speciális gyakorlatain keresztül tűnhetnek fel fehérvár fiatal tehetségei. A gála után gőzerővel készülünk a következő tanévre, ahol reményeink szerint már nem csak Fehérváron, hanem a vármegye több városában is bemutatkozik az AKTIV versenysorozat - tette hozzá Tölgyesi Előd, az ARAK szakosztály-vezetője.

Az ARAK AKTIV gálája pénteken 8:45-kor rajtol a Alba Regia Sportcsarnokban, ahol a Hétvezér, István Király, Kossuth, Németh László, Rákóczi, Szent Imre, Széna Téri, Talentum, Teleki, Vörösmarty, Zentai és új részvevőként a Kodály Zoltán Általános Iskola csapati vesznek részt.