Sajnos Magyarországon csak akkor kerül reflektorfénybe a rali, ha valami tragédia történik, mint legutóbb Esztergomban. De ekkora tragédia nagyon régen esett meg a sportágban.

Igen, szinte napra pontosan 40 éve, 1984. március 24-én Visegrádon történt, hogy négy szurkoló életét vesztette egy versenyen. Az elmúlt 40 évben a sportszakmának köszönhetően ilyen súlyos eset nem fordult elő. Erre a mostani Lábatlan és Bajna között történt sajnálatos balesetre világszerte felkapták a fejüket, még Jamaikában is foglalkoznak vele. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy őszinte részvétemet tolmácsoljam az áldozatok családjainak és hozzátartozóinak, és mielőbbi felépülést kívánok a sérülteknek.

2014-től, a legutóbbi 2022-es tisztújító közgyűlésig vállalt sportvezetői feladatot a Magyar Nemzeti Autósport Szövetségben (MNASZ), mi történik ilyenkor, mi az eljárás, ha már megtörtént a baj?

Először is a szövetségben dolgozó tisztségviselőknek a fő feladata, hogy ez ne történhessen meg. Azt tudnunk kell, hogy minden egyes pályán - ez rallyra vonatkozik leginkább, mert ez közúti forgalom elől elzárt közút -, ha itt baleset történik, és a kirendelt mentős kiejti a száján, hogy súlyos sérüléssel járó baleset van, akkor a rendőrségnek hivatalból el kell járnia. Viszont a törvényeink értelmében mivel ez versenyen történt, ilyenkor első körben nem a balesetet okozó versenyzőpáros vagy a verseny rendezője a felelősök, hanem a rendezvényt irányító, felügyelő tisztségviselők. A rendőrségi vizsgálatot követi az ügyészségi eljárás, akiknek a feladata, hogy meg kell találni a felelőst. Azt viszont el kell mondanom, hogy évtizedek óta nem volt ilyen, hogy nyilvánosan kéri a rendőrség a nézők, szemtanúk segítségét egy nyomozáshoz. Ezt az esetek többségében a hatóságok a szövetség segítségével hamar kivizsgálják.

Egy esetleges műszaki hibát is?

Fura ilyet kimondani, de ezen a téren szerencséje van a hazai autósportnak, egyszerű a helyzet. A baleset egy gyári homológ versenyautóval történt. Ha ez egy nemzeti szabály szerinti épített autóval történik, akkor itt még az is börtönbe kerül, aki a lengőkart hegesztette. Holott adunk rá lehetőséget és engedélyt, mint technikai bizottság, meg Rally Sportbizottság, hogy ilyen autók szülessenek. De itt a rendőrség bármit vizsgálhat, műbizonylatos, tanúsítványos autóról beszélünk, tehát nem az autó műszaki hibája okozta a bajt.

A pilóta mennyire lehet hibás?

Semennyire. A szövetségtől megkapta a licencet. Az egy más kérdés hogy jogosult volt e rá. Ő versenyen vett részt, ahol bármilyen furán is hangzik, jogában áll hibázni. Ez történt sajnos.

Sportvezetőként szerencsére ilyen komoly esetet nem élt át, de mi volt a legszomorúbb élménye?

2018-ban a Miskolc Rallyn egy szörnyű elképzelhetetlen baleset, ahol a navigátor életét vesztette a gyorsaságin. Volt olyan rendezvényünk, ahol gombászó, erdőben sétáló nézők voltak a pálya környékén, megcsípte valami az apukát, aki végül allergiás reakció miatt ott halt meg a helyszínen. Például akkor is leállítottuk a versenyt. Voltak súlyos sérülések, meg sajnos halálesetek is a korábbi években, de közel sem ilyen súlyosak. Amíg én a szövetségben voltam az elmúlt 8-10 évben próbáltuk az FIA szabályait betartatni a rendezvényeken, ennek köszönhetően a személyi sérüléssel járó esetek minimalizálódtak.

Akkor nem példa nélküli, hogy menet közben megszakítanak egy versenyt?

Egyáltalán nem. Ilyen esetekben az az első mozdulata a vezetőségnek. Sokszor előfordul, hogy annyira kezelhetetlenek a nézők, hogy amiatt kell megszakítani egy gyorsasági szakaszt. Volt rá példa, hogy én a biztonsági autóban, mögöttem egy 12 személyes busz, benne biztonsági emberekkel, akik végül az adott helyeken rendet tettek. De előfordult, hogy Orfűn a szervízparkban rosszul lett egy szerelő, megállt a szíve. Azonnal megállítottuk rendezőként, biztonsági vezetőként a futamot, és a gyorsasági szakaszról a mentőt odarendeltük a szervizparkba, ami 2 km-re volt mert amúgy Pécsről jött volna a mentőautó. 45 percig élesztettük újra az embert, sikerült visszahozni, pedig már mindenki lemondott róla. Addig pedig állt a verseny, mert nem volt mentőautó a gyorsasági szakaszon. Nem nagy ár, egy emberéletért.

Milyen hatással lehet ez a baleset a versenyzőkre, pilótákra? Itt volt hétvégén a Veszprém Rally, amit egyesek szerint meg sem kellett volna rendezni.

Ez utóbbi nem történhetett meg, mert ez Eb-futam, szigorú szabályok vonatkoznak rá. Az biztos, hogy a csapatom, a Full Auto SE pilótái nem álltak rajthoz. Rengeteg versenyzőnk van az ország minden területén, és kijelentették, hogy a jelenlegi állapotokban nem szeretnének versenyezni. Sok versenyző volt ott a helyszínen nézőként, aki élőben látta ezt a balesetet. Ők kerek perec megmondták, hogy most biztos nem ülnek egy darabig versenyautóba. Akadt olyan versenyző, aki a Facebookon nyilvánosan jelentette be, hogy szögre akasztotta a kulcsot. Biztos vagyok abban, hogy mindenkit megrázott ez az eset.

És a nézők megváltoznak? Esetleg óvatosabbak lesznek?

Ez nehéz ügy. A nézőkre óriási szüksége van a motorsportnak, a rallynak is. Azért azt se felejtsük el, hogy vannak felelősségtudó nézők, sőt nagyon sokszor segítenek abban, hogy baleseteket kerüljünk el a versenypályán. Amikor kicsúszik egy autó, és önerejéből nem tud kitolatni az árokból. Ilyenkor jó esetben egy perc van arra - ami ebben az esetben rengeteg idő -, hogy átszaladjanak, kilökjék, a versenyző körülnéz, és már megy is tovább, ezzel elkerülve egy esetleges összeütközést. De sokszor nem a rendező határozza meg, hogy mi a nézők elől elzárt terület, hanem az országunk, a környezetvédelem, az erdészetek. Volt olyan futamunk is, ahol ilyen „szabálytalan” helyen lévő nézők szedték ki a versenyzőket a lángoló autóból. Nekik köszönhető, hogy mindkét versenyző túlélte. Rettenetesen bízom abban, hogy kulturált módon szurkolhatunk tovább, és a versenyzők és a nézők is élvezhetik tovább ezt a gyönyörű sportot.