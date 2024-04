Történelmi mérkőzés várt a Lokira a Békéscsaba otthonában, hiszen történelme során először szerezhetett volna érmet a rájátszásban az együttes. Bár legutóbb 3-2-re sikerült legyőzni a békésieket idegenben, nem várt könnyű feladat Vacsi Evelinékre.

A találkozót a székesfehérváriak kezdték jobban, 4-4 után hamar elhúztak, 11-7-nél pedig már néggyel vezettek. Ez az előny aztán szép lassan elolvadt, 13-13-nál egyenlítettek a békéscsabaiak, majd 15-14-nél már fordítottak. Ezután a hazaiak kezükbe vették az irányítást, 22-18-ra, majd 24-19-re is vezettek, a második játszmalabdájukat pedig ki is használták, 25-20.

A fordulás után sokáig fej-fej mellett haladtak a felek, 16-12-nél azonban néggyel is vezetett a Békéscsaba. Ez sem szegte kedvét Pallag Ágneséknek, akik szép lassan elkezdték ledolgozni hátrányukat, majd 20-19-nél fordítottak. Ennek ellenére is a BRSE jutott hamaarabb szettlabdához 24-23-nál, de egy jó ütéssel egyenlíteni tudott a Loki. Ezután a hazaiaknak még egy lehetősége volt lezárni a szettet, de ez nem sikerült, 25-24-ről fordított, és egyenlített a MÁV Előre Foxconn, 25-27.

A harmadik felvonást ismét a Loki kezdte jobban, 4-1-re is vezetett az együttes, azonban a békéscsabaiak ismét egyenlíteni tudtak, sőt 7-6-nál már a vezetést is átvették. A hazai szurkolók rendkívül jó hangulatot biztosítottak, de ez se tudta megzavarni a székesfehérvári lányokat, akik előbb egyenlítettek, majd 20-18-nál kettővel is vezettek. Ekkor azonban beindult a BRSE-henger, zsinórban sikerült hét pontot szerezni és ismét előnybe kerülni, 25-20.

A negyedik játszma akárcsak az előzőek ismét Loki fölénnyel indult, de a BRSE hamar egyenlített, majd helyben hagyta ellenfelét. 12-6-nál már hat volt a különbség, ahonnan még feljött 16-13-ra a Loki, azonban ez nem jelentett semmit, hiszen onnantól egy 6-0-s szakasszal kilenc ponttal húzott el a BRSE. Ezt végül nyolcra tudta csak redukálni a Loki, 25-17.

A bronzcsatát ezzel a sikerrel a Békéscsaba nyerte, így elmaradt a történelmi siker a MÁV Előrétől, amely a negyedik helyen zárja az idei bajnokságot.

Békéscsabai RSE – MÁV Előre Foxconn 3-1 (-20, 25, -20, -17)

Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, 980 néző, Vezette: Szabó, Halász

Swietelsky-Békéscsaba: Glemboczki 20, Stepanenko 12, Bodnár 10, Pintér 5, Aydinogullari 1, Paskova-Kaneva 11. Csere: Kump, Kotormán, Becic, Kertész (liberó). Vezetőedző: Tóth Gábor.

MÁV Előre Foxconn: Dvoracek 20, Andersson 7, Király-Tálas 5, Markovic 17, Matos 3, Orosz. Csere: Vacsi 6, Ventura, Pallag 6, Michalewicz, Kovács E. (liberó), Tóth J. (liberó). Vezetőedző: Lukasz Przybylak